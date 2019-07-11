Hong Kong'da karşıt görüşlü gruplar arasında arbede

ANKARA (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı konusundaki karşıt görüşlü gruplar arasında, protestocuların görüşlerini yazdığı renkli kağıtlarla kaplı "Lennon Duvarları" önünde arbede yaşandı.

BBC'nin haberine göre, Hong Kong Parlamentosunda zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemenin askıya alınması kararını yeterli bulmayan ve tasarının tamamen iptalini talep edenler ile yasa tasarısına destek verenler arasında, Çekya'nın başkenti Prag'da grafitiler çizilmiş John Lennon Duvarı'ndan esinlenerek oluşturulan "Lennon Duvarları" önünde arbede çıktı.

Protestolar devam ederken pek çok kişi, kendilerini ifade etmek için protestoları destekleyen ve hükümete duydukları öfkeyi dile getirdikleri mesajları duvarlara yapıştırmaya başladı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Hong Kong'un Kowloon koyunda yer alan bir duvardaki yapışkan notları söken 46 yaşında bir adam, dün gece, bir genci defalarca yumruklarken videoya çekildi.

Genci yumruklayan adamın daha sonra gözaltına alındığı bildirildi.

Saldırı görüntülerinin yer aldığı video, Hong Kong sosyal medyasında yayıldı ve çoğu kişi, misilleme yapmayan ya da kendini savunmaya geçmeyen genç adamı takdirle karşıladı.

Diğer bir arbede de Hong Kong'un Yau Tong metro istasyonu yakınında bir başka duvarın önünde yaşandı.

South China Morning Post'un haberine göre, yasa tasarısı karşıtlarının duvara notlar yapıştırdığı sırada tasarı yanlıları, duvardaki notları kaldırmaya ve daha fazla mesaj yapıştırılmasını engellemeye çalıştı.

Her iki taraftan çok sayıda kişinin kısa sürede münakaşaya dahil olması üzerine kavga çabucak büyüdü.

Olaya müdahale eden polis 18 yaşındaki birini yere ittiği söylenen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Hafta başında da bazı mesajların bir polis memurunun kişisel bilgilerini içerdiği tespit edildikten sonra çok sayıda polis memurunun bir duvardaki notları kaldırdığı görülmüştü.

Lennon Duvarları, Hong Kong'ta 2014 yılında Çin yönetiminin Hong Kong halkının 2017'deki seçimde kendi liderlerini seçebileceğini, ancak adayların geniş temsilli bir komite tarafından belirleneceğini açıklamasının ardından düzenlenen geniş çaplı gösteriler sırasında ortaya çıkmaya başlamıştı.

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Hong Kong'da Çin'de hüküm giyen veya haklarında suç isnadı olan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a diğer iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da Meclise sunulmuştu.

Tasarı Hong Kong'un özerk statüsünü tehlikeye atacağı ve Pekin yönetiminin hukuki vesayetini getireceği gerekçesiyle tepkilere sebep olmuştu.

Parlamentoda değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.

Muhalifler iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını, Hong Konglu yetkililer ise bunun uluslararası hukukta da yeri olan zorunlu bir düzenleme olduğunu savunuyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.