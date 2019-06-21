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Hong Kong'da kamu binaları önünde protestolar sürüyor

Suçluların Çin'e iadesine olanak veren yasa tasarısına karşı çıkan Hong Konglu protestocular kamu binaları önünde gösterilerine devam ediyor

21 Haziran 2019 Cuma 11:21
Hong Kong'da kamu binaları önünde protestolar sürüyor

HONG KONG (AA) - Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı çıkan protestolarda göstericilerin, düzenlemenin tamamen iptali ve diğer taleplerinin kabul edilmesi için kamu binaları önünde gösterilerine devam ettiği bildirildi.

Hong Kong’da parlamentoda zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemenin askıya alınması kararından memnun olmayan ve yasanın tamamen iptali dahil 4 talepte bulunan protestocuların kamu binalarının önünde eylemlerini sürdürdükleri ve kamu binalarına çıkan bazı yolları trafiğe kapattıkları belirtildi.

Gösterilerde "Yasayı çekin, Carrie Lam geri çekil" şeklinde slogan atıldığının altı çizilirken, protestocular talepleri kabul edilene kadar Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam ve diğer yöneticiler üzerindeki baskılarına devam edeceklerini vurguladı.

Öğrenci olduğunu ve şiddetten hoşlanan birisi olmadığını söyleyen protestoculardan Brian Chow, "Burada sadece oturacak ve Hristiyan ilahileri söyleyeceğim, dayanıklılığımızı göstereceğiz ve hükümet bize cevap verene kadar onları rahatsız etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

South China Morning Post'ta yer alan haberde ise polislerin mahkeme binasının girişinde güvenlik önlemleri aldıkları belirtilerek, bazı protestocuların polisin biber gazı kullanması ve diğer müdahale ihtimallerine karşı hazırlık yaptıkları kaydedildi.

Haberde, polis yetkililerinin gösteriler sebebiyle acil çağrılara ve anonslara zamanında yetişemedikleri açıklamasına da yer verildi.

Protestocular, hükümetin yasa tasarısını iptal etmesi, göstericilerle polis arasında 12 Haziran'da gerçekleşen çatışmaları isyan olarak tanımlamaktan vazgeçmesi, göstericilere güç kullanan polisleri cezalandırması ve protestoculara yönelik tüm suçlamaları düşürmesi taleplerine devam ediyor.

- Şüphelilerin iadesi yasa tasarısı

Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.

Hong Kong parlamentosunda, geçen ay değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.

Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken, Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, geçen hafta yaptığı basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek, yasal düzenlemenin askıya alındığını duyurmuştu. Bu kararı yeterli bulunmayan göstericiler tasarının tamamen iptal edilmesini istiyor.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 11:21
  1. Hong Kong
  2. Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam
  3. yasa tasarısı

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