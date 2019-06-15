0553 313 94 23

Hong Kong’da hükûmetten geri adım

Hong Kong yönetimi, suçluların Çin’e iade edilmesinin önünü açan yasa tasarısını protestocuların baskısı sonucu iptal etti.

15 Haziran 2019 Cumartesi 11:04
Hong Kong’da hükûmetten geri adım

Hong Kong yönetimi, suçluların Çin’e iade edilmesinin önünü açan yasa tasarısını protestocuların baskısı sonucu iptal etti.


Hong Kong yönetiminin suçluların Çin’e iade edilmesinin önünü açan yasa tasarısını görüşmesi tartışmaya sebep olmuştu. Yasayla birlikte muhaliflerin, din adamlarının ve Çin rejimine karşı çıkanların adil bir yargılama olmadan hapsedilmesinin önünün açıldığını ileri süren Hong Kong halkı, sokaklara döküldü. Hong Kong’lu protestocular 6 gün süren direnişin sonunda yasa tasarısına karşı hükumete karşı zafer kazandı. Hong Kong Başkanı Carrie Lam, yasa tasarısının askıya alındığını ilan etti. Milletvekilleriyle yaptığı istişare toplantıdan sonra basın mensuplarının karşısına çıkan Carrie Lam, yasa tasarısının askıya alındığını ve tasarıyla ilgili yapılacak görüşmenin de iptal edildiğini söyledi. Lam, tasarıyla ilgili bu yıl bir görüşmenin de olmayacağının altını çizerek, ilerleyen yıllarda tartışmanın yeniden açılacağının ışığını yaktı.


Başkan Lam, “Kuşkuları kaldırmak ve farklı düşünceleri azaltmak için epey girişimde bulunduk. Geçtiğimiz haftada on binlerce insan protestolara ve toplantılara katıldı. Meydana gelen ciddi çatışmalarda onlarca polis, basın mensubu ve siviller yaralandı. Bundan üzüntü duydum” diyerek protestoların bu kararın alınmasının asıl sebebi olduğunu kaydetti.


Yasa tasarısının askıya alınmasıyla sükûnetin yeniden sağlanacağını umut ettiğini söyleyen Lam, aksi takdirde toplumda başka sorunların meydana geleceğini söyledi.


Yasa tasarısı ile birlikte Başkan Lam’in geleceği sorgulanmaya başlandı. Lam 2017 yılında başkan olmadan önce “eğer kamuoyu benim bu görevi sürdürmemi istemezse istifa ederim” demişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 11:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Demir, YKS sınavına girecek olan öğrencilere başarı diledi
    1. Başkan Demir, YKS sınavına girecek..
    2. İçinde askerlerin bulunduğu araç kaza..
    3. Suudi Arabistan: "Petrol piyasası, yıl..
    4. Bocce turnuvasında yetişkin gençler..
    5. Şampiyonluk yolu 9 kriterden geçiyor
    6. Bruselloz tazminatına "serolojik..
    7. Erzurum’da huzur toplantısı
    8. Bakan Pekcan açıkladı! Türkiye'den..
    9. 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı'na..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan..
    11. Muş’ta yaylalar şenlenmeye başladı
    12. ‘Yıpranma hakkı’nda kapsam genişletildi
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan CICA Zirvesi’nde..
    14. Türkiye'nin insanlık mirasına katkısı..
    15. (Özel) Yargıtay: Maaş alan anneye..
    16. Karne heyecanına ortak oldular
    17. Gençler Türk kültürünü tanıtmak için..
    18. Nadir hastalıklara ilişkin "milli..
    19. "Yeni askerlik sistemi haftaya..
    20. Başkan Erdoğan ve Ruhani arasında..
    21. Dünyada 3,8 milyar kişi "online"
    22. Maaş bordrosu nasıl öğrenilir?..
    23. Torku’yu çekemeyenler ‘İflas’ yalanına..
    24. AK Partili isimden İstanbul mesajı: 24..
    25. Tarım ÜFE mayısta azaldı
    26. Oltu’da dolu yağışı etkili oldu
    27. Tekirdağ ve Çanakkale için kuvvetli..
    28. Gazilere millî mücadele madalyası
    29. Erdemli Cezaevinde ’isyan’ paniği
    30. ‘Hizmetleri tamamlayacak projelere..
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!

    Günün Karikatürü

    15 Haziran 2019
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Bir iftirası daha gün yüzüne çıktı... İmamoğlu'na soğuk duş!
    Bir iftirası daha gün yüzüne çıktı... İmamoğlu'na soğuk duş!