Hong Kong’da göstericiler ve polis yine çatıştı

Hong Kong’da suçlu iadesi yasa tasarısını protesto ederken bıçaklanan 6 kişi için binlerce Hong Konglu, yeniden sokaklara döküldü. Polis, protesto yasağı nedeniyle gösterileri dağıtmak isteyince çatışma çıktı.

Hong Kong’daki suçluların Çin’e iade edilmesini öngören yasa tasarısı nedeniyle başlayan protestolar devam ediyor. Geçtiğimiz hafta düzenlenen gösterilerde 45 kişi yaralanmış, protestoculara karşı olan bir çete, tren istasyonundaki halka bıçakla saldırmıştı. Binlerce Hong Konglu bugün de sokağa çıkarak Yuen Long bölgesinde toplandı. Polisin yasaklamasına rağmen yürüyüşe geçen protestoculara polis, göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor.

Tren istasyonunda bıçaklananlara destek için Yuen Long’da toplandıklarını ifade eden kalabalık, “Polis yasaları ve onları çiğnemeyi biliyor” diye slogan atıyor. Yuen Long bölgesi, Hong Kong’da 2014 yılında düzenlenen Çin karşıtı gösterilerde merkez üssü olarak kabul edilmişti.Göstericiler toplandıktan yaklaşık 3 saat sonra güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz kullanarak kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.

Gösteriler, Hong Kong’un Çin idaresine geçmesinin 22’inci yıldönümü kutlamalarının düzenlendiği 1 Temmuz’da şiddetlenmiş ve protestocuların Hong Kong Yasama Meclisi’nin istilasıyla devam etmişti. Yasa tasarısı süresiz olarak askıya alınmış olsa da göstericiler devam ediyor. Protestocular, Carrie Lam’ın istifası, bağımsız bir soruşturma, genel af ve söz konusu tasarının çekilmesi gibi ana talepleri gerçekleşene kadar gösterilerin devam edeceğini belirtmişti.