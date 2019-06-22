0553 313 94 23

Hong Kong'da göstericiler kamu binaları önünden çekildi

Zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı çıkan ve kamu binalarıyla polis merkezleri önünde toplanan göstericiler, taleplerinin yerine getirilmemesi üzerine bu bölgelerden ayrıldı

22 Haziran 2019 Cumartesi 12:28
Hong Kong'da göstericiler kamu binaları önünden çekildi

HONG KONG (AA) - Hong Kong'da, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı çıkan ve seslerini duyurmak için kamu binaları ve polis merkezleri önünde toplanan göstericilerin, Hong Kong idaresinin taleplerine cevap vermemesi nedeniyle kamu binaları önünden çekildiği bildirildi.

Hong Kong'da, parlamentoda zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemenin askıya alınması kararını yeterli bulmayıp tasarının tamamen iptali dahil 4 talepte bulunan protestocular, taleplerine cevap gelmemesi sebebiyle kamu binaları önünden ayrıldı.

Gece yarısından itibaren emniyet güçleri protestocuların yollara yerleştirdikleri barikatları toplarken, sokaklarda yalnızca slogan atan birkaç genç protestocunun kaldığı ve trafiğin normal akışına döndüğü belirtildi.

Emniyet güçlerince yapılan açıklamada, yaralanan dokuz kadın ve dört erkek personelin, gösteriler sırasında "ciddi bir gecikmeyle" hastaneye kaldırıldığı kaydedildi. Açıklamada, bu kişilerin nasıl yaralandığına dair bir bilgi verilmedi.

Kamu binaları ve polis merkezlerinin önünde toplanan göstericilerin, maske taktıkları ve güvenlik kameralarınca görüntü alınması ihtimaline karşı kendilerini gizledikleri aktarılmıştı. Göstericilerin, kamu binalarının camlarına yumurta attığı ve duvarlarına yazılar yazdıkları belirtilmişti.

Protestocuların, hükümetin yasa tasarısını iptal etmesi, göstericilerle polis arasında 12 Haziran'da gerçekleşen çatışmaları isyan olarak tanımlamaktan vazgeçmesi, göstericilere güç kullanan polisleri cezalandırması ve protestoculara yönelik tüm suçlamaları düşürmesi şeklinde 4 talepleri vardı.

- Şüphelilerin iadesi yasa tasarısı

Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.

Hong Kong parlamentosunda, geçen ay değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.

Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken, Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in, Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, geçen hafta yaptığı basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek, yasal düzenlemenin askıya alındığını duyurmuştu. Bu kararı yeterli bulunmayan göstericiler tasarının tamamen iptal edilmesini istiyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 12:28
  1. Gösteri
  2. Hong Kong
  3. yasa tasarısı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seçmen sandığa kilitlendi, plajlar boş kaldı
    1. Seçmen sandığa kilitlendi, plajlar boş..
    2. ABD'de kamyonet motosiklet grubuna..
    3. Emniyetten Kızılay’a tam destek
    4. Teröristbaşının mektubu sonrası..
    5. Kakaolu waffle | Basit ve muhteşem..
    6. Dev operasyon! 26 ilde düğmeye..
    7. Seçim için otobüslerle Erzincan’dan..
    8. Yeni Jeep Renegade Türkiye’de
    9. Hamam böceklerinden nasıl kurtulunur?
    10. Yaş ilerledikçe risk artıyor
    11. Mültecilere yardım eden Alman valinin..
    12. Putin:“İngiltere’de kim seçilirse..
    13. Başkent Üniversitesi taban puanları..
    14. Boğaziçi Zirvesi'ne Hindistan'dan..
    15. Rektör Taş, Başkan Sever ile bir araya..
    16. MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! O..
    17. Çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
    18. Saman balya makinesi tarlada yangın..
    19. Altınordu geleceğin yıldızlarını..
    20. Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması
    21. Doğu Anadolu’daki 5 il için gök..
    22. Midilli Adası'na kaçmak isteyen 42..
    23. Erciyes 2019 Uluslararası Askeri..
    24. Öğretmenlerden ’Sosyalite’
    25. Vezirhan’da çevre düzenleme çalışmaları
    26. ABD’de bir kamyon motosiklet grubuyla..
    27. Yedikleri peynir aynı aileden 6 kişiyi..
    28. Kur’an Kursları yararına kermes
    29. Seçim öncesi İstanbul'da bomba..
    30. Nevşehir'de tur midibüsü ile otomobil..
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Haçlı kaynaklarında Türk askerleriyle ilgili dikkat çeken detaylar: Şövalyenin aklını aldılar! “Türkler Hıristiyan olsa...”
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...
    Cübbeli Ahmet Hoca kaset kumpasıyla ilgili ilk kez konuştu: Bütün Çarşamba'ya dağıttılar...

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!