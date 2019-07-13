Hong Kong'da Çinli tüccar protestosu

HONG KONG (AA) - Hong Kong'da binlerce gösterici, "paralel ticaret" yaptıklarını öne sürdükleri Çinli tüccarları protesto etti.

Hong Kong'da yayın yapan RTHK televizyonunun haberine göre, Sheung Shui'de düzenlenen protestoya katılan binlerce kişi, gümrük vergisinden muaf ürünleri satın alarak yurt dışında satan Çinli tüccarlara tepki gösterdi.

"Yasaları uygulayın, sınır ötesi tüccarları durdurun" yazılı pankartlarla Çinli tüccar ve turistlerin "paralel ticaret" yaptığı ileri sürülen eczane ve kozmetik mağazaların önünden geçen protestocular, birçok mağazanın kepenklerini indirmesine neden oldu.

Polisin göstericilere karşı biber gazı sıktığı ve cop kullandığı bildirildi.

Gösterilere katılan 25 yaşındaki banka çalışanı Amy Chan, protesto sayesinde Hong Kong halkının çözülmesi gereken pek çok toplumsal soruna sahip olduğunu unutmamasını ümit ettiğini söyledi.

"Paralel ticarete" karşı mücadele için kurulan grubun lideri Ronald Leung de Sheung Shui'deki yerel halkın çok kızgın olduğunu belirterek, insanların yıllardır çözülemeyen sınır ötesi ticaret sorununa ilişkin endişelerini göstermek istediklerini dile getirdi.

Hong Kong Özel İdare Bölgesi'ndeki zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı geçen ay düzenlen protestoların, diğer eylemlere kapı araladığı kaydediliyor.

Geçen hafta da kamuya açık alanda orta yaşlı Çinli kadınların "provokatif" şekilde yüksek sesle şarkı söyleyip dans ederek yaşlı erkeklerden bahşiş alması binlerce kişi tarafından protesto edilmişti.

Bütün protestolardaki ortak temanın Hong Kong hükümetinin halkın sorunlarına eğilmemesi olduğu kaydediliyor.

Hong Kong Özel İdare Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam da yasal düzenlemenin askıya alındığını ve toplumun her kesiminin dinlenerek daha iyi iş çıkarılacağının sözünü vermiş ancak göstericiler Lam'ın istifasını istemeye devam etmişlerdi.

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Hong Kong'da Çin'de hüküm giyen veya haklarında suç isnadı olan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da Meclis'e sunulmuştu.



Tasarı, Hong Kong'un özerk statüsünü tehlikeye atacağı ve Pekin yönetiminin hukuki vesayetini getireceği gerekçesiyle tepkilere sebep olmuştu.



Parlamentoda değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.



Muhalifler iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını, Hong Konglu yetkililer ise bunun uluslararası hukukta da yeri olan zorunlu bir düzenleme olduğunu savunuyor.









