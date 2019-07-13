0553 313 94 23

Hong Kong'da Çinli tüccar protestosu

Sheung Shui'de binlerce kişi, gümrükten muaf ürünleri alarak yüksek fiyatlarla yurt dışında satan Çinli tüccarları protesto etti

13 Temmuz 2019 Cumartesi 16:12
Hong Kong'da Çinli tüccar protestosu

HONG KONG (AA) - Hong Kong'da binlerce gösterici, "paralel ticaret" yaptıklarını öne sürdükleri Çinli tüccarları protesto etti.

Hong Kong'da yayın yapan RTHK televizyonunun haberine göre, Sheung Shui'de düzenlenen protestoya katılan binlerce kişi, gümrük vergisinden muaf ürünleri satın alarak yurt dışında satan Çinli tüccarlara tepki gösterdi.

"Yasaları uygulayın, sınır ötesi tüccarları durdurun" yazılı pankartlarla Çinli tüccar ve turistlerin "paralel ticaret" yaptığı ileri sürülen eczane ve kozmetik mağazaların önünden geçen protestocular, birçok mağazanın kepenklerini indirmesine neden oldu.

Polisin göstericilere karşı biber gazı sıktığı ve cop kullandığı bildirildi.

Gösterilere katılan 25 yaşındaki banka çalışanı Amy Chan, protesto sayesinde Hong Kong halkının çözülmesi gereken pek çok toplumsal soruna sahip olduğunu unutmamasını ümit ettiğini söyledi.

"Paralel ticarete" karşı mücadele için kurulan grubun lideri Ronald Leung de Sheung Shui'deki yerel halkın çok kızgın olduğunu belirterek, insanların yıllardır çözülemeyen sınır ötesi ticaret sorununa ilişkin endişelerini göstermek istediklerini dile getirdi.

Hong Kong Özel İdare Bölgesi'ndeki zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı geçen ay düzenlen protestoların, diğer eylemlere kapı araladığı kaydediliyor.

Geçen hafta da kamuya açık alanda orta yaşlı Çinli kadınların "provokatif" şekilde yüksek sesle şarkı söyleyip dans ederek yaşlı erkeklerden bahşiş alması binlerce kişi tarafından protesto edilmişti.

Bütün protestolardaki ortak temanın Hong Kong hükümetinin halkın sorunlarına eğilmemesi olduğu kaydediliyor.

Hong Kong Özel İdare Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam da yasal düzenlemenin askıya alındığını ve toplumun her kesiminin dinlenerek daha iyi iş çıkarılacağının sözünü vermiş ancak göstericiler Lam'ın istifasını istemeye devam etmişlerdi.

- Hong Kong'da suçluların iadesi yasası protestoları

Hong Kong'da Çin'de hüküm giyen veya haklarında suç isnadı olan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da Meclis'e sunulmuştu.

Tasarı, Hong Kong'un özerk statüsünü tehlikeye atacağı ve Pekin yönetiminin hukuki vesayetini getireceği gerekçesiyle tepkilere sebep olmuştu.

Parlamentoda değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.

Muhalifler iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını, Hong Konglu yetkililer ise bunun uluslararası hukukta da yeri olan zorunlu bir düzenleme olduğunu savunuyor.




Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 16:12
  1. Hong Kong
  2. protesto
  3. Tüccar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Nepal'de sel ve toprak kaymaları
    1. GÜNCELLEME - Nepal'de sel ve toprak..
    2. Hortum dehşeti güvenlik kamerasında
    3. Türkiye'den Somali'deki terör..
    4. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı..
    5. ABD savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
    6. Ardahan’da çevreyi koruma farkındalığı..
    7. Samsunspor, Başakşehir’den Atabey..
    8. Van’daki göl ve göletlere 250 bin..
    9. Alanyalı mimar motosiklet kazasında..
    10. FIFA'dan Türk kulübüne flaş transfer..
    11. Uluslararası İlişkiler Uzmanından..
    12. Rusya'dan kritik S-400 açıklaması!..
    13. Barzani Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi..
    14. OGM'den Muğla'daki yangına ilişkin..
    15. Konyalı Ayşe teyzenin geçim kaynağı..
    16. Hızlıca kilo verdiren "elma-yoğurt" kürü
    17. Riva Kavşağı'nda kaza yapan tanker..
    18. 19 Yaş Altı Avrupa Hentbol..
    19. Bergama Belediyespor’da Adnan Buber..
    20. AK Parti'den KKTC çıkışı: Takdirle..
    21. Bakan Kurum: "Rize’de etaplar halinde..
    22. Tarihi medresede 15 Temmuz sergisi
    23. "Fenerbahçe'de olduğum için çok..
    24. Dışişleri Bakanlığı Somali’de terör..
    25. Komiser yardımcısı silah temizlerken..
    26. Çiftçi BağKur’lu nasıl olunur? Çiftçi..
    27. Deha çapında yazarların bilinmeyen..
    28. Hong Kong'da Çinli tüccar protestosu
    29. Terör örgütü DAEŞ'e hava harekatı! 4 ölü
    30. Ateşle oynayan çocuk evi yaktı
    Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
    Ali Babacan'ın partisi "başka bahara kaldı!"
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da