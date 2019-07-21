Hong Kong’da binlerce kişi yeniden sokaklarda

Hong Kong’da suçluların Çin’e iade edilmesinin önünü açan yasa tasarısını protesto etmek için binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü.

Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi’nde suçluların Çin’e teslim edilmesini kolaylaştıran yasa tasarısının askıya alınmasına ve ülkenin lideri Carrie Lam’in “Tasarı öldü” açıklamasına rağmen protestolar bugün de devam ediyor. Gösterilerin 7. haftasında merkezi hükümet binalarına yürüyen binlerce kişi polis engeliyle karşılaştı. Düzenlenen gösterilerde, "Yalancı" ve "Mazeret yok Carrie Lame”, “Polis vahşeti soruşturması” yazılı pankartlar taşıyan protestocular, "Çin’e iadeye hayır sloganları" attı. Barışçıl başlayan gösterilerde bazı protestocular ve polis arasında arbede yaşandı.

Hong Kong’da yaklaşık iki aydır süren gösterilerde, polis protestoculara göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahale etti.

Hong Kong’daki suçluların yargılanmak üzere Çin’e iade edilmesini öngören yasa tasarısı, özerk yönetim altındaki şehirde haftalarca süren protestolara neden oldu. Gösteriler, Hong Kong’un Çin idaresine geçmesinin 22’inci yıldönümü kutlamalarının düzenlendiği 1 Temmuz’da şiddetlenmiş ve protestocuların Hong Kong Yasama Meclisi’nin istilasıyla devam etmişti. Yasa tasarısı süresiz olarak askıya alınmış olsa da göstericiler devam ediyor.Protestocular, Carrie Lam’ın istifası, bağımsız bir soruşturma, genel af ve söz konusu tasarının çekilmesi gibi ana talepleri gerçekleşene kadar gösterilerin devam edeceğini belirtmişti.