0553 313 94 23

Hong Kong'da bağımsızlık yanlılarından protesto

01 Ocak 2019 Salı 17:03
Hong Kong'da bağımsızlık yanlılarından protesto

PEKİN (AA) - Çin'in Hong Kong İdari Bölgesi'nde bağımsızlık yanlıları, özgürlüklerin kısıtlandığı şikayetiyle gösteri düzenledi.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, bölgenin Tsuen Wan semtinde başlayan "Hong Kong Yılbaşı" adlı gösteriye en az 500 kişi katıldı.

Gösterilericilerin siyah renkli kıyafetler giydiği gösteride çeşitli renklerde bayraklar kullanıldı. Özgürlüklerin kısıtlanmasını protesto eden göstericiler ayrıca "evrensel seçim sistemi" talebinde bulundu.

Gösteride Hong Kong yerel hükümeti ile Pekin yönetiminin "tek ülke, iki sistem" söylemine tepki gösterilirken, "Özgür Hong Kong", "Her Hong Konglunun aklında bir soru var: Hong Kong sıradan bir Çin anakarası kenti mi oldu", "Bugün yeni yılın başlangıcı, Hong Konglular geleceğimiz için ayağa kalkalım" sloganları atıldı.

Hong Kong'ta Baş Yöneticilik adayları, kademeli seçim sistemi yoluyla meslek gruplarından kayıtlı oy kullanma hakkına sahip 246 bin kişinin seçtiği binden fazla delege tarafından oylanarak seçiliyor. Çin'den bağımsızlığı savunanlar da kademeli seçim sistemi yerine bölgede evrensel standartlarda seçimlerin yapılmasını savunuyor.

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti. İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047'ye kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 17:03
  1. Çin
  2. Gösteri
  3. Hong Kong

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Cumhur İttifakı bıyığı' deyip notere tasdik ettirdi
    1. 'Cumhur İttifakı bıyığı' deyip notere..
    2. Gelen teklifleri elinin tersiyle..
    3. Hazırlıklar bitti! Şimdi PKK düşünsün
    4. AK Parti Ankara Polatlı Belediye..
    5. İşte sağlıklı bir yuva sahibi olmanın..
    6. "Türkiye ile iletişimde iş birliği..
    7. Gençlik fotoğrafları şaşkına çevirdi!..
    8. AK Parti'den CHP'nin kalelerine..
    9. UEFA, Ozan Kabak ve Merih Demiral'ı..
    10. Uludağ'da yoğunluk sürüyor
    11. Su sesi evlere de lazım
    12. 2 ilde FETÖ operasyonu! Eski askeri..
    13. AK Parti Ankara Aday Tanıtım Toplantısı
    14. Kocaeli'de eğitim uçağı düştü!
    15. Osmangazi Köprüsü'nde geçiş ücretleri..
    16. GÜNCELLEME 2 - Suriye uyruklu kişinin..
    17. Süper Lig'in Brezilyalı yıldızı..
    18. Yıllarımız rüyada geçiyor
    19. Hong Kong'da bağımsızlık yanlılarından..
    20. İsmail Öntaş kimdir?
    İki ülke arasında yeni kriz! Hükümet sözcüsü İsrail bayrağını ayağının altına aldı
    İki ülke arasında yeni kriz! Hükümet sözcüsü İsrail bayrağını ayağının altına aldı
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    'Oylar çalındı' yalanını ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    'Oylar çalındı' yalanını ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar

    Günün Karikatürü

    1 Ocak 2019
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
    Ajana bir kıyak daha
    Ajana bir kıyak daha