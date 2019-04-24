Hong Kong’da 9 Şemsiye Hareketi lideri suçlu bulundu

Hong Kong’da 9 demokrasi yanlısı eylemci, 2014 Şemsiye Hareketi protestolarındaki rolleri nedeniyle suçlu bulundu.

Hong Kong’da 2014 yılında gerçekleşen Şemsiye Hareketi protestolarının lideri olan 9 eylemci çıkarıldıkları mahkemede suçlu bulunarak 16 aya kadar hapis cezasına çarptırıldı. Liderlerden Benny Tai, Chan Kin-man, Chu Yiu-ming, Tanya Chan ve Eason Chung, Hong Kong’da bir mahkemeye girmeden önce slogan attı.

Akademisyen Benny Tai Yiing ve Dr. Chan Kin-man çıkarıldığı mahkemede halkı rahatsız etmek üzere komplo kurmaktan suçlu bulunarak 16 ay hapis cezasına çarptırıldı. Meclis Üyesi Shiu Ka-chun ve Sosyal Demokratlar Birliği Başkan Yardımcısı Raphael Wong Ho-ming’e 8 ay hapis cezası verildi. Din adamı Chu Yiu-ming’e halkı rahatsız etmek üzere komplo kurmaktan verilen 16 aylık hapis cezası, rahatsızlığı nedeniyle ve topluma katkılarından dolayı 2 yıl süreyle ertelendi.

Eski milletvekilleri Lee Wing-tat ve Eason Chung Yiu-wa’nın 8 aylık hapis cezaları hizmet süresi nedeniyle 2 yıl ertelendi. Eski öğrenci lideri Tommy Cheung Sau-yin, 200 saatlik toplum hizmetine mahkum edildi. İki hafta içinde beyin ameliyatı geçirecek olan Milletvekili Tanya Chan hakkındaki karar 10 Haziran’a ertelendi.

Şemsiye Devrimi

Çin’in 2014 yılının Ağustos ayında, 2017 yılında yapılması planlanan seçimlerde Hong Kong halkının Pekin yönetiminin belirlediği adaylar arasından seçim yapabileceğini açıklamasının ardından Hong Kong’ta halk sokaklara dökülmüştü. ’Occupy Central’ sloganıyla başlayan eylemler, göstericilerin polisin kullandığı göz yaşartıcı gaza karşı kendilerini korumak için şemsiye açması nedeniyle uluslararası kamuoyunda "Şemsiye Devrimi" adını almıştı.