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Hong Kong’da 44 protestocu hakim karşısında

Hong Kong protestolarında isyan çıkarmakla suçlanan 44 kişinin duruşması bugün başladı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:43
Hong Kong’da 44 protestocu hakim karşısında

Hong Kong protestolarında isyan çıkarmakla suçlanan 44 kişinin duruşması bugün başladı. Yargılananlar arasında 16 yaşında bir genç kızın yanı sıra çok sayıda öğrenci ve 1 pilot da bulunuyor. Kefaletle serbest bırakılan protestoculara yurt dışına çıkış yasağı ve gece yarısından sonra sokağa çıkma yasağı uygulanacak.


Pazar günü gerçekleştirilen gösterilerde Hong Kong polisi, 10’dan fazla öğrencinin de aralarında bulunduğu 44 kişiyi tutuklamıştı. Pazar günü düzenlenen hükümet karşıtı gösteriler sırasında isyan çıkartmak ve şehirde devam eden siyasi krizi daha da tırmandırmakla suçlananlar arasında 16 yaşında bir genç kız, 1 Cathay Pacific pilotu ve 1 öğretmen bulunuyor.


Suçlanan 44 kişiden biri hariç tamamı bugün mahkemede hakim karşısına çıktı. Tutuklu göstericilerin çoğu 128 dolar kefalet ile serbest bırakılırken, yurt dışına çıkış yasağı ve 00.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirildi. Hong Kong’un havayolu firması Cathay Pacific Airways’de 30 yıldır pilotluk yapan Liu Chung-yin ise işi nedeniyle yurt dışı çıkış yasağından şartlı olarak muaf tutuldu. Havayolu firması, gizlilik nedeniyle konu ile ilgili yorum yapmayı reddetti.


Protestocuların yargılanma kararı, Hong Kong’da devam eden krizde gerginliği arttırdığı gerekçesiyle 44 göstericinin tutuklandığı Pazar günü, bölgedeki iki karakolun dışında meydana gelen şiddet olaylarından bir gün sonra geldi. İsyan çıkarmakla suçlanan göstericilerin çoğu öğrenci olmakla beraber, farklı meslek dallarından orta gelirli Hong Kongluların ağırlıkta olduğu çok sayıda kişi de aralarında bulunuyor.



Tutuklanan bir çift Pazar günü evlenecekti


Bugün mahkemede hakim karşısına çıkanlar arasında Pazar günü evlenmeyi planlayan Tong Wai-hung ve Elaine To çifti de bulunuyor. Avukatları Hector Pun, çiftin “16 yaşındaki bir çocuğun yerden kalkmasına yardım etmeye çalışırken” tutuklandıklarını söyledi. İsmi açıklanmayan 16 yaşındaki tutuklu göstericinin ise mahkeme salonuna getirildiğinde endişeli göründüğü ve stresten dudaklarını yediği ifade edildi.


“Saldırgan bir silaha” sahip olmakla suçlanan 24 yaşındaki diğer bir sanık Chen Zimou, Hong Kong’un yerel dili olan Kantonca yerine yalnızca Mandarin konuşabiliyordu. Avukatları, müzik dersi vermek için haftada bir kez Shenzhen’e gitmesi gerektiğini söyledi. Chen Zimou, Hong Kong Çin Üniversitesindeki bir yurtta kalıyor.



“İsyancı yok, sadece zulüm var”


Şiddetli yağışlara rağmen mahkeme binasının önünde toplanan yüzlerce kişi “İsyancı yok, sadece zulüm var” ve “aynen böyle devam” sloganları atarak yargılanan göstericilere destek oldu. Kalabalık, dün akşam saatlerinde de bazı protestocuların gözaltına alındığı polis karakollarının dışında toplanmıştı. Etrafı sarılan polislerden biri, bir noktadan sonra protestoculara silah çekti. Polis protestolar sırasında bugüne kadar ölümcül mühimmat kullanılmamasına rağmen, plastik ve köpük mermi gibi alternatif yöntemlerden yararlandı.


Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch tarafından yapılan bir açıklamada, Hong kong olaylarının gidişatının ülkeye zararına vurgu yapılırken, “Hükümetteki huzursuzluk ve gittikçe artan güvenilmezlik görüntüsü, iş güvenine ve yönetimin etkililiğini aşındırıyor. Bu da Hong Kong’un Çin’le olan üçüncül pozitif egemen derecelendirme farkına dayanan ilişkiye zarar veriyor” ifadeleri kullanıldı.


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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:43
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