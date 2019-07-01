0553 313 94 23

Hong Kong protestolarında tansiyon yükseliyor

Hong Kong’da suçluların Çin’e iadesine karşı çıkan binlerce kişi, Hong Kong’un 1997 yılında Çin idaresine geçmesinin yıl dönümü için sabah saatlerinde düzenlenen kutlamalarda eylemlerini sürdürdü.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:41
Hong Kong protestolarında tansiyon yükseliyor

Hong Kong’da suçluların Çin’e iadesine karşı çıkan binlerce kişi, Hong Kong’un 1997 yılında Çin idaresine geçmesinin yıl dönümü için sabah saatlerinde düzenlenen kutlamalarda eylemlerini sürdürdü. Göstericiler, el arabaları ve metal sopalarla yasama meclisine saldırdı.


Hong Kong’da geçtiğimiz haftalarda suçluların Çin’e iade edilmesini öngören yasa tasarısı için başlayan protestolar Hong Kong yönetimine geri adım attırmış ve yasa tasarısı askıya alınmıştı. Hong Kong’un 1997 yılında Çin idaresine geçmesinin yıl dönümü için sabah saatlerinde sokaklara akın eden protestocular eylemlerine kutlamalar sırasında da devam etti. Suçluların, Çin’e iadesini öngören yasa tasarısına öfkelenen göstericiler meclisin camlarını kırdı. Eylemcilere dağılması uyarısında bulunurken, protestocuların dağılmaması halinde güç kullanacaklarını dile getirdi. Polis, kendini siyah kıyafetin yanı sıra maske ve şapkalarla kamufle eden bazı göstericileri dağıtmak için biber gazı kullandı.


Hong Kong lideri Lam, kendinden önce ülkenin liderliği görevini yürüten eşi ile beraber haftalar sonra ilk kez anma töreni için kamuoyunun karşısına çıktı. “Son aylarda yaşanan olaylar halk ve hükümet arasında anlaşmazlıklar ve tartışmalara neden oldu. Bir siyasetçi olarak bu yaşananlar bana toplumsal duyguları doğru bir şekilde anlamam gerektiğini hatırlattı” diyen Lam, hükümetin yönetim şeklini değiştirmesi ve daha çok gence söz hakkı verilmesi gerektiğini belirtti.


Eylemlere katılan 24 yaşındaki bir gösterici, barışçıl yolların işe yaramadığını gören halkın daha aktif olduğunu söyledi.


Bir milyondan fazla kişi, Hong Kong’un Pekin destekli lideri Carrie Lam’e karşı yükselen öfke ve hayal kırıklığı sonucu 3 haftadır sokağa çıkıyor. Suçluların anakarada Komünist Parti kontrolündeki mahkemelerde yargılanmasının önünü açacak, ancak şimdilik askıya alınmış iade tasarısının karşıtları lider Lam’ın geri adım atmaması halinde merhametli olan Hong Kong yasalarının sonunun geleceğini belirtiyor. Yolları bariyerlerle kapatan göstericiler, finans merkezini çalışamaz hale getirdi.


Hong Kong, protesto özgürlüğü ve bağımsız yargı gibi anakarada bulunmayan bazı özgürlüklerin devam etmesine imkan tanıyan “1 ülke, 2 sistem” formülü ile Çin’e dahil olmuştu. Pekin ise, Hong Kong’a müdahale iddialarını reddediyor. Hong Kongluların büyük bir kısmı, merkezi hükümetin kontrolüne giden "acımasız yolda" iade tasarısının son madde olduğunu iddia ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mersin’de gergedan böceği bulundu
    1. Mersin’de gergedan böceği bulundu
    2. Öğrencilerden hayat kurtaracak buluş
    3. Erdoğan resmen duyurdu: 10 gün içinde..
    4. Siirt’te yaz spor okulları açıldı
    5. İhvan'dan Mısır'daki muhaliflere Sisi..
    6. ABD Adana Konsolosu Baez’den DTSO’ya..
    7. Sivas tarihin en soğuk 1 Temmuz..
    8. Ordu’da trafik kazası: 4 yaralı
    9. Karaduvarlı kadınlardan ‘mozaik..
    10. Antalyaspor yönetiminde istifa
    11. Polatlı OSB’ye 27 milyon TL’lik dev..
    12. Eşini dövdüğü iddia edilen kocaya..
    13. Kentte sıcaklık 30 derece! Caddeler..
    14. Ayvalık’ta Denizcilik ve Kabotaj..
    15. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vali..
    16. Deniz Dibine Kamp Kurup Temizlik..
    17. İmar barışında süre uzatıldı, sektör..
    18. Aleksandar Kolarov son dakika..
    19. Tokat’ta yılanların dansı görüntülendi
    20. Mossad, Umman Körfezi'ndeki petrol..
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Fatih Erbakan suskunluğunu bozdu: 23 Haziran'da yağmurdan kaçarken doluya tutuldular
    Fatih Erbakan suskunluğunu bozdu: 23 Haziran'da yağmurdan kaçarken doluya tutuldular
    AK Parti'nin kurucu isminden yeni parti çıkışı: Gereken cevap verilecek
    AK Parti'nin kurucu isminden yeni parti çıkışı: Gereken cevap verilecek
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor