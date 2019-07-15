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Hong Kong Baş Yöneticisi Lam'den yaralı polislere destek ziyareti

Hong Kong Özel İdare Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, protestolar sürecindeki çabaları nedeniyle Hong Kong polisine minnettar olduklarını söyledi

15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:45
Hong Kong Baş Yöneticisi Lam'den yaralı polislere destek ziyareti

HONG KONG (AA) - Hong Kong Özel İdare Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, Hong Kong'ta zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı devam eden protestolarda yaralanan polislere destek ziyaretinde bulundu.

Hong Kong'da son iki günde gerçekleşen gösterilerde yaralanan polis memurlarını bulundukları hastanede ziyaret eden Lam, Hong Kong'taki emniyet güçlerine protestolar sürecindeki çabaları nedeniyle minnettar olduklarını söyledi.

Polislerin Hong Kong'ta düzeni ve hukuku koruyan güç olduğunu belirten Lam, "Polisler benim isyancılar olarak tanımladığım kişilerce saldırıya uğradıkları zaman kararlı ve profesyonel davranıyorlar, kendilerini kontrol ediyorlar." diye konuştu.

Lam, protestocuların kendisinin görevinden ayrılması talebine de değinerek, görev süresinin sonuna kadar vazifesini sürdürmekte kararlı olduğunu kaydetti.

Hong Kong'un Çin ile sınırındaki Yeni Bölgeler'de bulunan Sha Tin kentinde, 10 binden fazla kişi, dün düzenlenen protestoya katılarak Hong Özel İdare Bölgesi Baş Yöneticisi Lam'in görevini bırakmasını istemişti.

Protestocuların bazıları bölgede demokratik seçimler yapılmasını talep ederken küçük bir kısmı da "bağımsız Hong Kong" yazılı pankartlar taşımış, göstericiler ile polis arasında kısa süreli arbede çıkmıştı.

Arbede sırasında her iki taraftan da birçok kişi yaralanmıştı.

- Hong Kong'da suçluların iadesi yasası protestoları

Hong Kong'da Çin'de hüküm giyen veya haklarında suç isnadı olan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a diğer iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da Meclise sunulmuştu.

Tasarı, Hong Kong'un özerk statüsünü tehlikeye atacağı ve Pekin yönetiminin hukuki vesayetini getireceği gerekçesiyle tepkilere sebep olmuştu.

Parlamentoda değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.

Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek, yasal düzenlemenin askıya alındığını duyurmuştu.

Protestolara yol açan yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyen Lam, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.

Yasal düzenlemenin askıya alınması kararını yeterli bulmayan ve tasarının tamamen iptali için gösterilerine devam eden protestocuların liderleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etmişti.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:45
  1. Hong Kong
  2. Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam
  3. protesto

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