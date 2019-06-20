Honduras’taki hükümet karşıtı protestolar alevlendi

Honduras’ta bir süredir devam eden hükümet karşıtı protestoların giderek şiddetlendiği ve başkent Tegucigalpa’da birçok yerin yağmalanarak ateşe verildiği kaydedildi.

Honduras’ta Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez hükümetine karşı Mayıs ayında öğretmen ve doktorların daha iyi eğitim ve halk sağlığı sistemi talepleriyle başlayan protestolar dün gece şiddetlendi. Sosyal, siyasi ve ekonomik krizlerle bunalan Honduras’ta halk sokaklara indi. Protesto gösterileri şiddet içermeye başladı.

Başkent Tegucigalpa başta olmak üzere, protestocu gruplar ülkenin en önemli şehirlerinin ama merkezlerini lastik yakarak ulaşma kapattı. Bir nevi isyana dönüşen protesto gösterilerinden sonra birçok Honduraslı korkuyla marketlere hücum etti. Gıda, su ve diğer ürünleri stok yapmak isteyen halk, bazı bölgelerde yağmalamaların meydana gelmesine neden oldu. Yerel basın ülkenin iç savaşın eşiğindeki olduğu yönünde haberler yapmaya başladı.

Ayrıca kamyoncular araçları yollara bırakarak ülke ulaşımını felç etti. Honduras Kara Ulaştırma Enstitüsü (IHTT) yetkilileri ise sorunun çözümü için görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Muhalifler Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez’i kanunsuzluk ile suçluyor ve 2017’de kazandığı seçimlerde de yolsuzluk yaptığına inanıyor.