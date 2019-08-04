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Honduras'daki dang humması salgını

Ülkede, 1 Ocak'tan bu yana görülen dang humması vakası 42 bin 300'e ulaşırken, 59 kişi ise salgın nedeniyle yaşamını yitirdi

04 Ağustos 2019 Pazar 16:59
Honduras'daki dang humması salgını

ANKARA (AA) - Orta Amerika ülkelerinden Honduras'ta, yılbaşından bu yana dang humması nedeniyle 59 kişi hayatını kaybetti.

Telesur TV'nin haberine göre, Honduras Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelinde yılbaşından bu yana 42 bin 300 kişide virüse rastlandığı, bu kişilerden 59'unun ise yaşamını yitirdiği belirtildi.

Vakalardan 9 binden fazlasının ağır olduğu belirtilen açıklamada, ülkede geçen yıl yaklaşık 8 bin dang humması vakası görüldüğü, bunun da 5 kat artış anlamına geldiği kaydedildi.

Honduras'ta, 2 Temmuz'da dang humması nedeniyle ulusal acil durum ilan edilmişti.

- Sivrisinek aracılığıyla bulaşıyor

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinek aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor. Vakalar, genellikle yağış dönemleri olarak bilinen haziran ve eylül ile aralık ve martta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların, sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa yol açan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 16:59
  1. Dang humması
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