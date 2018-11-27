THY- Euroleague
0553 313 94 23

Honduras Devlet Başkanı'nın kardeşine uyuşturucu ticareti suçlaması

27 Kasım 2018 Salı 17:57
Honduras Devlet Başkanı'nın kardeşine uyuşturucu ticareti suçlaması

ANKARA (AA) - ABD'de mahkeme, Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'in erkek kardeşini uyuşturucu kaçakçılığıyla suçladı.

BBC'nin haberine göre, ABD'li savcılar, Honduras Devlet Başkanı'nın kardeşi Juan Antonio Hernandez'i, 12 yıl boyunca ABD'ye büyük miktarlarda kokain kaçırmakla itham etti.

Miami kentinde 23 Kasım'da tutuklanan Hernandez'in, ABD'ye yapılan uyuşturucu sevkiyatlarına ağır silahlı güvenlik sağladığından da şüpheleniliyor.

Savcı Geoffrey Berman, Hernandez'in, "kokain sevkiyatlarına makineli tüfekle güvenlik sağlamak, uyuşturucu sevkiyatlarının gizli tutulması için emniyet görevlilerine rüşvet vermek ve uyuşturucu kaçakçılarından ciddi miktarlarda rüşvet talep etmekle" suçlandığını belirtti.

Uyuşturucu sevkiyatı için Kolombiya, Honduras ve Meksika'da uçak ve sürat tekneleriyle bir denizaltının kullanıldığı belirtiliyor.

Hakkındaki iddiaları reddeden Hernandez, dört ayrı suçlamayla karşı karşıya ve bunlardan üçü için ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir.

Kardeşinin tutuklanmasının ardından Devlet Başkanı Hernandez, yaptığı açıklamada, bu durumun "ailesi için ağır bir darbe olduğunu" belirterek, "hiç kimsenin yasaların üstünde olmadığını" ifade etti.

Devlet Başkanı Hernandez, "Umarım adalet sistemi ona kendini savunma şansı verir. Ailesi olarak, onu desteklemek için orada olacağız. Umarım adalet sistemi bu iddiaların doğru olup olmadığına ışık tutacaktır." dedi.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 17:57
  1. Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez
  2. Juan Antonio Hernandez

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diplomatik zafer! 'Çingene Kızı' Türkiye'ye getirildi
    1. Diplomatik zafer! 'Çingene Kızı'..
    2. 16 suçtan aranan şüpheli tutuklandı
    3. "Galatasaray maçı bir penaltıya..
    4. Kocaeli'de 747 polisle huzur uygulaması!
    5. Gaziantep'te feci kaza! 3 yaralı
    6. Karabük'te FETÖ'cü imam tutuklandı!
    7. Gri listedeki 300 bin TL ödüllü..
    8. Aranan teröristler listesinde "gri..
    9. İsrail'in Müslüman ülkelere..
    10. Korkunç olay! Kumsalda yürürken, insan..
    11. Aykut Kocaman'dan Galatasaray'a..
    12. Avrupa'daki tüketici dernekleri..
    13. Sinop’ta ağlara 8 kiloluk levrek takıldı
    14. Beşiktaş'taki market gaspı kamerada
    15. İş adamı direksiyonunun başında..
    16. Borussia Dortmund otobüsüne bombalı..
    17. Hürriyet Gazetesi'ne saldırıda karar..
    18. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Almanya ve..
    19. Üç aylık bebeğin gelişim özellikleri
    20. Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu
    İşte partilerin son oy oranları!
    İşte partilerin son oy oranları!
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler

    Günün Karikatürü

    27 Kasım 2018
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor