Honduras Devlet Başkanı'nın kardeşine uyuşturucu ticareti suçlaması

ANKARA (AA) - ABD'de mahkeme, Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'in erkek kardeşini uyuşturucu kaçakçılığıyla suçladı.

BBC'nin haberine göre, ABD'li savcılar, Honduras Devlet Başkanı'nın kardeşi Juan Antonio Hernandez'i, 12 yıl boyunca ABD'ye büyük miktarlarda kokain kaçırmakla itham etti.

Miami kentinde 23 Kasım'da tutuklanan Hernandez'in, ABD'ye yapılan uyuşturucu sevkiyatlarına ağır silahlı güvenlik sağladığından da şüpheleniliyor.

Savcı Geoffrey Berman, Hernandez'in, "kokain sevkiyatlarına makineli tüfekle güvenlik sağlamak, uyuşturucu sevkiyatlarının gizli tutulması için emniyet görevlilerine rüşvet vermek ve uyuşturucu kaçakçılarından ciddi miktarlarda rüşvet talep etmekle" suçlandığını belirtti.



Uyuşturucu sevkiyatı için Kolombiya, Honduras ve Meksika'da uçak ve sürat tekneleriyle bir denizaltının kullanıldığı belirtiliyor.

Hakkındaki iddiaları reddeden Hernandez, dört ayrı suçlamayla karşı karşıya ve bunlardan üçü için ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir.

Kardeşinin tutuklanmasının ardından Devlet Başkanı Hernandez, yaptığı açıklamada, bu durumun "ailesi için ağır bir darbe olduğunu" belirterek, "hiç kimsenin yasaların üstünde olmadığını" ifade etti.

Devlet Başkanı Hernandez, "Umarım adalet sistemi ona kendini savunma şansı verir. Ailesi olarak, onu desteklemek için orada olacağız. Umarım adalet sistemi bu iddiaların doğru olup olmadığına ışık tutacaktır." dedi.