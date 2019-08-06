Honduras Devlet Başkanı Hernandez'den muhaliflere suçlama

TEGUCIGALPA (AA) - Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, suç şebekeleriyle bağlantılı siyasi muhalif grupları hükümetini devirmeye çalışmakla suçladı.

Devlet Başkanı Hernandez, eski Devlet Başkanı Manuel Zelaya ve eski devlet başkanı adayı Salvador Nasralla'nın, hükümeti ele geçirmek için çetelerle "komplo" içinde olduğunu ileri sürdü.

Hernandez, "Kuşkusuz, çeteler ve uyuşturucu kaçakçıları tarafından iktidara yönelik bir saldırı ile karşı karşıyayız." dedi.

ABD'li savcılar, Hernandez'i 2013'teki devlet başkanlığı yarışında, uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen 1,5 milyon doları kullanmakla suçluyor.



Hernandez ise hakkındaki suçlamaları reddediyor.



Diğer yandan ABD'li savcılar, geçen yıl kasım ayında, Honduras Devlet Başkanı'nın kardeşi Juan Antonio Hernandez'i, 12 yıl boyunca ABD'ye büyük miktarlarda kokain kaçırmakla itham etmişti.

Miami kentinde 23 Kasım'da tutuklanan Hernandez'in, ABD'ye yapılan uyuşturucu sevkiyatlarına ağır silahlı güvenlik sağladığından da şüpheleniliyordu.

Kardeşinin tutuklanmasının ardından Devlet Başkanı Hernandez, yaptığı açıklamada, bu durumun "ailesi için ağır bir darbe olduğunu" belirterek, "hiç kimsenin yasaların üstünde olmadığını" ifade etmiş ve "Umarım adalet sistemi ona kendini savunma şansı verir. Ailesi olarak, onu desteklemek için orada olacağız. Umarım adalet sistemi bu iddiaların doğru olup olmadığına ışık tutacaktır." diye konuşmuştu.