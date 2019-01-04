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Honda’dan yeni yıla özel kampanya

Honda, teknolojisi ve sportif sürüş deneyimi ile segmentinde fark yaratan Civic Sedan’a 2019 yılında faizsiz kredi ile sahip olma imkanı sunarken, Honda Civic Sedan dizel versiyonları da ocak ayı boyunca 111 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor

04 Ocak 2019 Cuma 09:44
Honda’dan yeni yıla özel kampanya

İSTANBUL (AA) - Honda, teknolojisi ve sportif sürüş deneyimiyle segmentinde öne çıkan Civic Sedan’a 2019 yılında faizsiz kredi ile sahip olma imkanı sunuyor.

Honda’dan yapılan açıklamaya göre, son zamanların en çok satan modeli olan yerli üretim Honda Civic için 2019 yılının ilk fırsatını açıklayan firma, bu ay düzenlediği kampanya kapsamında faizsiz kredi şansı sunuyor.

C segmentinde LED far, deri döşeme, açılır tavan ve navigasyon gibi donanımlarıyla en çok tercih edilen model olan Honda Civic’in Sedan seçeneklerinde ocak ayı boyunca 40 bin liraya 12 aylık faizsiz kredi kullanılabiliyor. Standart versiyonlarında bulundurduğu zengin donanımları, performansı ve yakıt verimliliği ile rakipleri arasında öne çıkan Honda Civic’in Sedan versiyonunda benzinli seçenekler bu ay hurda teşviki ile birlikte 96 bin 20 liradan ve dizel seçenekler ise 111 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Honda Civic Sedan, geniş iç ve bagaj hacminin yanı sıra, vücudu saran koltukları, kusursuz bir tutuş için ayarlanmış ergonomik vites kolu, yüksek kaliteli yüzeyleri ve hassas geri bildirimle daha kontrollü bir sürüşü destekleyen yeni direksiyon sistemiyle gelişmiş ve sportif bir sürüş imkanı sunuyor.

Ayrıca yeni LED teknolojisine sahip arka stop grubu, sportif alaşım jantlar ve karakteristik krom ön panjur gibi tasarım detaylarıyla yeni Civic Sedan dikkati çekici bir görünümle öne çıkıyor.

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Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 09:44
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