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Honda motosikletlerde faizsiz kredi kampanyası başladı

Honda, nisan ayına özel başlattığı kredi kampanyası ile 2019 model motosikletlerinde 50 bin TL’ye varan kredi kullanımına faizsiz 12 taksit imkanı sunuyor

13 Nisan 2019 Cumartesi 12:13
Honda motosikletlerde faizsiz kredi kampanyası başladı

İSTANBUL (AA) - Honda, nisan ayına özel başlattığı kredi kampanyası ile 2019 model motosikletlerinde 50 bin TL’ye varan kredi kullanımına faizsiz 12 taksit seçeneği sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honda’nın 2019 model motosikletlerinde nisan ayına özel kredi kampanyası başladı.

Honda, Maksi Scooter segmentindeki modelleri için 20 bin TL, Super Sport, Adventure ve Naked segmentindeki modelleri için 30 bin TL ve Touring segmentindeki modelleri içinse 50 bin TL kredi kullanımına 30 Nisan 2019 tarihine kadar faizsiz 12 taksit imkanı sağlıyor.

Honda, Maksi Scooter segmentinde yer alan, Türkiye’ye özel olarak geliştirilen 250 cc’lik motoru ve ürün gamına yeni katılan akıllı anahtar sistemi ile bağlantılı arka çantalı versiyonu ile iddialı bir çıkış yapan Forza250 için liste fiyatı üzerinden 20 bin TL kredi kullanımı sunuyor.

Honda’nın Super Sport segmentindeki CBR1000RR ve CBR1000RR SP modelleri ile Adventure segmentindeki CRF1000L, CRF1000L DCT, CRF1000L ADV, CRF1000L ADV DCT modelleri için liste fiyatı üzerinden, X-ADV, VFR800X, NC750X ve NC750X DCT modelleri ile Naked segmentindeki NC750S, NC750S DCT, Integra, CBR650R ve CB650R modellerinde fuara özel kampanyalı fiyatları üzerinden 30 bin TL’ye kadar kredi kullanım imkânı bulunuyor.

Touring segmentinde yer alan Honda GOLDWING, GOLDWING DCT, GOLDWING BAGGER ve GOLDWING BAGGER DCT modellerinde ise liste fiyatı üzerinden 50 bin TL’ye kadar kredi kullanılabiliyor.

Nisan ayı boyunca geçerli olacak faizsiz 12 ay vadeli kredi kampanyasından yararlanmak ve 2019 model Honda motosiklet sahibi olmak isteyenler, Honda motosiklet bayilerinde buluşacak.


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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 12:13
  1. Honda

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