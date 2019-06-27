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Honda, motor sporları yarışlarındaki 60'ıncı yıl dönümünü kutluyor

Honda, motor sporları yarışlarının Dünya Şampiyonası'ndaki 60'ıncı yılını tamamladı

27 Haziran 2019 Perşembe 14:59
Honda, motor sporları yarışlarındaki 60'ıncı yıl dönümünü kutluyor

İSTANBUL (AA) - Honda, 1959 yılından bu yana yer aldığı motor sporları yarışlarının Dünya Şampiyonası'ndaki 60'ıncı yılını geride bıraktı.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, dünyanın en iyisi olma hayalini gerçekleştirmek üzere hareket eden şirket kurucusu Soichiro Honda’nın 1954 yılında TT FIM 1 Yol Yarışı Dünya Şampiyonası’na katılacağını açıklaması ile birlikte beş yıl boyunca yarış makinelerini geliştirmesinin ardından 3 Haziran 1959'da Man Adası'na giden ilk Japon motosiklet üreticisi oldu.

Junzo Suzuki, Naomi Taniguchi, Giichi Suzuki ve Teisuke Tanaka’nın 125 cc sınıfında RC142 yarış motosikleti ile mücadeleye dahil olduğu günden bu yana Honda, Dünya Şampiyonası'ndaki 60'ıncı yılını tamamladı.

Şirket, 1959 yılında başlayan motor sporlarının zirvesindeki mücadelesinde iki tekerlekli dünyası ile sınırlı kalmayarak Ronnie Bucknum’un 1964 yılında Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın Almanya Gran Prix'sinde RA271 yarış otomobili ile de yer aldı.

Motor sporlarının zirvesinde sergilediği performansların yanı sıra Honda, farklı kategorilerde de iki ve dört tekerlekli yüksek performanslı araç teknolojileri geliştirerek yarışlara katıldı.

Yenilikçi teknolojilerini seri üretim otomobillerine de transfer eden Honda, müşterilerine de heyecan veren otomobiller sundu.

Honda, Man Adası TT ile motor sporlarına adım attığı günden bu yana geçen 60 yıl boyunca kaydettiği başarıları kutlamak için "Honda Yarış Yıldönümü" etkinlikleri düzenliyor.

Man Adası ile başlayacak olan etkinlikler Honda’nın motor sporları tarihindeki başarılarının bugün gelmiş olduğu noktayı ve gelecek nesilleri gözler önüne sermeye hazırlanıyor.

"Goodwood Hız Festivali" kapsamında düzenlenecek olan "Honda Yarış Yıldönümü" etkinliklerinde Honda’nın RC142, NSR500, ve RC213V gibi efsanevi yarış motosikletleri ile 1988 yılında Pilotlar ve Markalar Şampiyonluğu’nu kazanan McLaren Honda MP4/4 de sergilenecek.

Etkinlik kapsamında ayrıca Suzuka 8 Saat yarışı ve Japonya MotoGP’sinde de kutlamalar yapılacak.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:59
  1. 60.yıl
  2. Honda

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