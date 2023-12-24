Honda markasında bomba indirim var: 185 bin lira indirdi! Şoka sokan ucuz otomobil, Civic fırsatı! Duyan arkadaşını çağıracak

Sıfır otomobil fiyatlarındaki artış sonrasında birçok otomobil üreticisi, çeşitli kampanyalar sunarak piyasayı canlandırmak için adımlar atabiliyor. Bu noktada Honda otomobil üreticisinin de Civic modelinde 185 bin TL indirim yaptığı gözlemlendi. Ayrıca Civic modelinin bir Fiat Egea versiyonundan bile uyguna sunulduğu görüldü.

Fiat otomobil üreticisi, Türkiye'deki birçok insanın ilgisini uygun fiyatlı Egea modelleri ile çekebiliyor. Nitekim yayımlanan güncel Fiat Egea Cross Limited fiyat listesi incelendiğinde, 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT versiyon otomobil modelinin kampanyalı olarak 1.428.900 TL'den satışa çıkartıldığı görüldü. Öte yandan Honda Civic 1.5L VTEC Turbo ECO versiyon Elegance otomobil modeli kampanyalı olarak 1.425.000 TL'den satışa sunuluyor. Bu noktada Honda Civic, Fiat Egea'dan bile ucuz olarak ön plana çıkabiliyor.

HONDA NOKTAYI KOYDU: 185 BİN TL İNDİRDİ

Honda otomobil üreticisinin yayımlanan güncel Civic fiyat listesi incelendiğinde, 1.5L VTEC Turbo ECO versiyon Elegance otomobil modelinde, 148 bin TL indirim olduğu gözlemlendi. Öte yandan 1.5L VTEC Turbo ECO versiyon Executive+ otomobil modelinde, 185 bin TL indirim olduğu görüldü.

Honda Civic modelinin güncel fiyat listesi incelendiğinde, bir Fiat Egea versiyonundan uygun olarak ön plana çıkıyor. Bu noktada hem Honda Civic hem de Fiat Egea Cross Limited fiyat listesi de merak edilebiliyor. Nitekim Civic ve Egea fiyat listesi aşağıda yer alıyor.

HONDA CİVİC OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ

Versiyonu: 1.5L VTEC Turbo ECO. Şanzıman Tipi: Otomatik. Donanımı: Elegance. Fiyatı: 1.573.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.425.000 TL.

Versiyonu: 1.5L VTEC Turbo ECO. Şanzıman Tipi: Otomatik. Donanımı: Executive+. Fiyatı: 1.704.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.519.000 TL.

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Versiyonu: 1.5L VTEC Turbo Benzin. Şanzıman Tipi: Otomatik. Donanımı: Elegance. Fiyatı: 1.573.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.425.000 TL.

Versiyonu: 1.5L VTEC Turbo Benzin. Şanzıman Tipi: Otomatik. Donanımı: Executive+. Fiyatı: 1.704.000 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.519.000 TL.

FİAT EGEA CROSS LİMİTED OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ

Versiyonu: 1.4 Fire 95 HP. Şanzıman Tipi: Manuel. Yakıt Tipi: Benzinli. Fiyatı: 1.013.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.003.900 TL.

Versiyonu: 1.6 M.Jet 130 HP DCT. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Dizel. Fiyatı: 1.316.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.306.900 TL.

Versiyonu: 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT. Şanzıman Tipi: Otomatik. Yakıt Tipi: Elektrikli-Benzinli. Fiyatı: 1.438.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.428.900 TL.