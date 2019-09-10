0553 313 94 23

Honda, elektrifikasyon gücünü Frankfurt’ta sergiledi

Honda Frankfurt Otomobil Fuarı’nda e’nin seri üretim versiyonunu ilk kez görücüye çıkardı

10 Eylül 2019 Salı 13:42
Honda, elektrifikasyon gücünü Frankfurt’ta sergiledi

İSTANBUL (AA) - Honda, 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda Elektrikli Araç Stratejisi kapsamında elektrikli ve hibrit araçlarını sergiledi.

Honda açıklamasına göre, Honda, 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda Elektrikli Araç Stratejisi kapsamında elektrikli ve hibrit araçlarını sergiledi. Honda e’nin seri üretim versiyonu ilk kez görücüye çıktı. 2020 yılında Almanya’da satışa çıkacak olan Honda e’nin 29 bin 470 avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı fuarda açıklandı.

Daha önce şarj ve enerji yönetimi çözümleri ile enerji yönetimi konusunda da çalışmalar yaptığını paylaşan Honda, geliştirdiği teknoloji ile sadece kendine ait park yeri olan kullanıcılar için değil aynı zamanda caddelere park eden, kentsel alanlarda yaşayan kullanıcılar için de şarj çözümleri sunacağını da açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honda Motor Europe COO ve Başkanı Katsushi Inoue, yeni Honda e’nin dünya tanıtımı ile geleceğe yönelik elektrikli araç vizyonu adına çok önemli bir adım attıklarını belirterek, bunun sadece Honda'nın geliştirebileceği tarzda benzersiz bir elektrikli araç ve olağanüstü dinamik bir sürüş performansı dışında tamamen yeni bağlantı çözümleri de kullanıma sunduğunu aktardı.

Honda Motor Europe Kıdemli Başkan Yardımcısı Tom Gardner de Honda'nın aynı zamanda yeni nesil Jazz’ın da tanıtımını yaptığını, bu modelin artık Avrupa pazarında sadece hibrit seçeneğiyle satılacağını aktardı.

-Honda Power Charger

Elektrikli araçlarını sokak dışı bir alanda şarj etmeyi tercih eden kullanıcılar için Honda, optimum alternatif akım şarjı sağlayan Power Charger seçeneğini sunuyor. Sistem, maksimum 7,4 kW (tek fazlı güç kaynağı) veya 22 kW (üç fazlı güç kaynağı) çıkışa sahip olan duvardan veya şarj sütunundan şarj edilebilen bir şarj sisteminden oluşuyor. Söz konusu şarj seçeneği Honda e kullanıcısına, standart bir duvar prizinden 32 amperlik bir besleme söz konusu olduğu varsayılacak olursa sadece 4,1 saatte bataryaları yüzde 100 kapasiteye şarj etme olanağını sunuyor.

-Ubitricity ortaklığında kentsel şarj çözümü

Honda, elektrikli araç sürücülerinin en büyük sorunlarından biri olan ücretlendirme altyapısının eksikliğinden hareketle, şarj konusunda uzman ubitricity işbirliği ile kullanıcıların kentlerin sokaklarında şarj olanaklarına erişim sağlayan bir çözüm geliştirdi. Bu teknoloji sokak lambası direklerine şarj noktası bağlanmasına izin verirken, mobil bir ölçüm cihazı ve akıllı bir kablo farklı tedarikçilerde aboneliğe gerek olmadan şarj maliyetini düşürmeye yardımcı oluyor.

-Honda Power Manager prototipi

Honda Power Manager prototipinin de elektrikli araçları akıllı bir güç şebekesine iki yönlü bağlayan bir sistem sunduğu sergilendi. Söz konusu “araçtan şebekeye” teknolojisi, enerji talebi ve arzını akıllıca dengelemek ve yenilenebilir kaynakları daha iyi kullanmak için elektrikli araçlar ve şebeke arasında elektriğin toplanmasını ve dağıtılmasını sağlıyor.

Söz konusu şarj fonksiyonlarının geliştirilmesi, elektrikli araçları mevcut elektrik şebekeleri ile daha da bütünleştirecek. Böylece araç bataryasında depolanan enerji evi beslemek veya yüksek talep dönemlerinde enerji şebekesini beslemek için kullanılabilecek. Araç bataryası talebin düşük olduğu zamanlarda yeniden doldurulabilecek.

Honda, bu teknolojiyi çift yönlü şarj uzmanı EVTEC ile geliştirdi. Bu teknolojinin testleri 2020 yılının başlarında satışa sunulmadan önce kapsamlı bir şekilde yapılacak. Honda standında gösterilen akıllı şebeke sisteminin, gelecekte yenilenebilir kaynakları tarafından üretilen enerjinin verimli bir şekilde depolanmasının, tekrar eve geri aktarılmasını veya şebekeye geri satılmasının mümkün olduğunu gözler önüne serecek ve gelecekte elektrikli araç sahipleri için yeni gelir fırsatları sunacak. Londra'daki bir pilot uygulamada EVTEC deneme üniteleri yerel yönetimlerce kullanıyor. Bu pilot uygulamada elektrik enerjisi, elektrikli araçları şarj etmek, binalara elektrik aktarmak ve gerektiğinde elektriği şebekeye geri satmak için kullanılabiliyor.

-Ticarileştirme planları

Honda, Frankfurt Otomobil Fuarında 2020 yılında Honda e'nin pazara sunulmasıyla birlikte ilk ticari enerji hizmetini de pazara süreceğini açıkladı. Hizmetin ticarileşmesi için öncelikli pazar olarak İngiltere ve Almanya ele alınırken, Avrupa pazarındaki diğer ülkeler bunu takip edecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 13:42
  1. Honda

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muhtarlardan Kaymakam Gülenç’e plaket
    1. Muhtarlardan Kaymakam Gülenç’e plaket
    2. Van’ın saklı cenneti sokakta çalışan..
    3. Galatasaray'da şok gelişme! Golcü..
    4. 37 bin Suriyeli Türkiye'ye geri döndü
    5. “Trakya’da hayatın enerjisi” fotoğraf..
    6. Tarihi han butik otel olarak hizmet..
    7. 4. Türksat Model Uydu Yarışması başladı
    8. HDP önünde eylem yapan ailelerin..
    9. Tiroit hastalığına dikkat
    10. Balıkesir Şehir Şurası yapıldı
    11. Turan: “Ahmet Türk’ün terörle ilgisi..
    12. Van'da terör operasyonu
    13. Fatih Terim kararını verdi! Nagatomo,..
    14. Dünyaya duyurdu! 'Erdoğan'ın bizim..
    15. Toyota, Türkiye Rallisi’nde yeniden..
    16. Van merkezli 6 ilde terör operasyonu:..
    17. İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik..
    18. Türbülansa yakalanan uçak acil iniş..
    19. Ryan Babel attı Hollanda farka koştu!
    20. Çanakkale’de 144 mülteci yakalandı
    21. Boşandığı eşini öldüren zanlıdan..
    22. Enes Kanter’in yargılanmasına devam..
    23. Manisa FK’dan Gazeteciler Cemiyetine..
    24. Hırsızlığın bu kadarı pes dedirtti
    25. Rusya’daki otel yangınında 1 kişi..
    26. Yağmadan aranan zanlı tutuklandı
    27. Bursa’da uyuşturucu operasyonu
    28. Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin bonservis..
    29. Merdivenlerde fenalaşan öğretmen..
    30. "Gece ağrıları ağrı kesici ile..
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu