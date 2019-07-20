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Honda Çin’deki 94 binden fazla aracını geri çağırdı

20 Temmuz 2019 Cumartesi 09:10
Honda Çin’deki 94 binden fazla aracını geri çağırdı

PEKİN (AA) - Japon otomotiv şirketi Honda’nın Çinli ortağı Guangqi Honda Automobile Co (GAC Group), Çin’deki 94 bin 680 aracını hava yastıklarındaki kusur nedeniyle geri çağırdı.

Çin Kalite Gözlem, İzleme ve Karantina İdaresi, Japon otomotiv şirketi Honda’nın Çinli ortağı Guangqi Honda Automobile Co'nun, 94 bin 680 aracı hava yastıklarındaki kusur nedeniyle geri çağırdığını açıkladı.

Geri çağırma işlemi pazartesi başlayacak ve 11 Kasım 2002 ile 27 Haziran 2015 tarihleri arasında üretilen Fit, City, Accord, Odyssey ve Everus S1 modelleriyle, 5 Temmuz 2012 ile 1 Mart 2013 arasında ithal edilen Fit Hybrid sedan model araçları kapsayacak. Araçların kusurlu parçaları ücretsiz değiştirilecek.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 09:10
  1. Çin
  2. geri çağırma
  3. Honda

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