0553 313 94 23

Honaz Tüneli'nde sona doğru

Denizli'yi, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'ya bağlayacak çevre yolu üzerindeki Honaz Tüneli'nde kazı çalışmalarının yüzde 95,2'si, nihai iç kaplama betonunun da yüzde 41'i tamamlandı- Tünelde incelemelerde bulunan Denizli Valisi Hasan Karahan, kazı çalışmalarının bittiği sol tüpten araçla geçiş yaptı

11 Temmuz 2019 Perşembe 20:07
Honaz Tüneli'nde sona doğru

DENİZLİ (AA) - Türkiye'nin önde gelen turistik merkezlerini birbirine bağlayacak çevre yolu projesinin en zorlu etabı olarak gösterilen Honaz Tüneli'nin yapım çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Hasan Karahan'ın, Denizli'yi, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'ya bağlayacak çevre yolu üzerindeki tünelde incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Karahan'ın Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü Kontrol Şefi Devrim Günak'tan çalışmalar hakkında bilgi aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Günak, kazı çalışmalarında sol tüpte 2 bin 537, sağ tüpte 2 bin 285 metre olmak üzere toplamda 4 bin 822 metre ilerleme sağladıklarını, kalan tünel uzunluğunun ise 244 metre olduğunu kaydetti. Böylelikle tüneldeki kazı çalışmalarının yüzde 95,2'sinin, nihai iç kaplama betonunun da yüzde 41'inin tamamlandığını belirtti."

Açıklamada, Vali Karahan'ın işçilerle bir süre sohbet ettiği ve kazı çalışmalarının bittiği sol tüpten araçla geçiş yaptığı ifade edildi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 20:07
  1. Kara yolu
  2. karayolları
  3. tünel
  4. yol

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Apandis hangi taraftadır? Apandisit belirtileri nelerdir?
    1. Apandis hangi taraftadır? Apandisit..
    2. Devrilen kamyondan dökülen kayaların..
    3. Ekonomi alanındaki "torba teklif" Plan..
    4. Kronik karın ağrısının nedenleri..
    5. Elektrik akımına kapılan inekler telef..
    6. Dalaman’daki yangın yeniden aktif hale..
    7. AK Parti Sözcüsü Çelik’ten sistem..
    8. Tokat’ta fırtına çatıları uçurdu,..
    9. Bakandan Mehmet Şimşek açıklaması!
    10. Cumhurbaşkanlığından 15 Temmuz..
    11. Yıldırım isabet eden kişi öldü, eşi..
    12. Kılıçdaroğlu’ndan TBMM Başkanı..
    13. İngiliz gemileri için tehdit seviyesi..
    14. Meyve suları ve gazlı içecekler kanser..
    15. Kontrolden çıkan tır taksiye çarptı: 5..
    16. Galatasaray önce salonda, sonra sahada..
    17. Bedensel engelli milli yüzücüler Dünya..
    18. Venezuela hükümet ve muhalefet..
    19. Ağrı’da 6 ayda 3 bin 824 kaçak göçmen..
    20. Bakanlık açıkladı! Türkiye nüfusunda..
    Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret
    Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap