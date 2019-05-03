Hollywood’un efsanesi Hepburn’ü oğlu unutmadı

İsviçre’de Tolochenaz’daki evinde 20 Ocak 1993 tarihinde vefat eden Hollywood’un efsane isimlerinden Audrey Hepburn’un 90. doğum gününe özel sergi Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlendi.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de Hollywood’un efsane isimlerinden Audrey Hepburn’un oğlu Sean Hepburn Ferrer annesinin 90. yaş gününü unutmadı. Hepburn’ün oğlutarafından düzenlenen sergide Audrey Hepburn’un takıları, değerli eşyaları, mücevherleri, fotoğrafları sergileniyor. 25 Ağustos’a kadar sürecek olan sergi Hepburn severleri tarafından büyük ilgi görüyor.

Yeni neslin çantalar ve giysilerdeki baskılardan, kafelerin duvarlarına asılan nostaljik posterlerinden tanıdığı Hepburn, 4 Mayıs 1929’da Brüksel’in Ixelles bölgesinde dünyaya geldi. Hepburn küçük yaşlardayken ülkeleri Nazi işgaline uğradı ve Audrey hayatının en zor dönemine küçük yaşında girdi. Uzun süre açlık ve kıtlık yaşayan Hepburn ve ailesi yardım kuruluşlarının getirdiği yardımlarla hayatta kalmıştı. Baleye küçük yaşta ilgi duyan Hepburn, hayatı boyunca sürekli çalıştı. Annesi Hollandalı babası İngiliz olan Hepburn, savaş sonrasında 1948 yılında Britanya’ya yerleşerek önce bale eğitimi aldı ardından 1951’de rol aldığı ‘Gigi’ filmiyle büyük başarı elde etti. Başarılı oyuncu Hepburn, ‘Tiffany’de Kahvaltı’ ve ‘Sabrina’nın aralarında olduğu çok sayıda filmde rol aldı.

Hepburn, 20 Ocak 1993 tarihinde İsviçre Tolochenaz’daki evinde kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti.