"Hollywoodtürke" filminin galası Berlin'de yapıldı

BERLİN (AA) - "Hollywoodtürke'' (Hollywood Türk'ü) adlı komedi filminin galası Almanya'nın başkenti Berlin'de yapıldı.

13 Haziran'dan itibaren Almanya genelindeki sinemalarda gösterime girecek Murat Ünal'ın yazıp yönettiği film, Almanya'da Türklere ve İslam'a yönelik ön yargıları esprili bir dille ele alıyor.

Galaya, oyuncular Murat Ünal, Jennifer Bischof, Olivia Marei ve Barış Şimşek katıldı.

Türkiye'deki televizyon dizilerinden tanınan oyuncu Mehmet Bozdoğan'ın konuk oyuncu olarak rol aldı filmin galası sonrası seyircilere teşekkür eden Ünal, filmin tamamen bu işe gönül vermiş ekibin özverisiyle çekildiğini belirtti.

Film ekibini tek tek tanıtan Murat Ünal, ''Bütün ekip arkadaşlarıma filmin çekimleri sırasında gösterdikleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü çok kısıtlı imkanlarla ama çok keyifle ve eğlenceli bir çekim süreci yaşadık." dedi.



Başrol oyunculardan Jennifer Bischof ise "Film teklifi geldiğinde senaryoyu okurken bile oldukça keyif aldım. Senaryoyu bitirir bitirmez, 'ne zaman başlıyoruz' diye sordum. Çok eğlenceli ve keyifli bir film oldu. Bu projede yer almaktan dolayı çok mutluyum." diye konuştu.

Filmin konusu ise kısaca şöyle:

"Babasıyla birlikte yaşayan Alper, ünlü bir sinema oyuncusu olmak istemektedir. Ancak katıldığı sinema filmi denemelerinde hep terörist veya uyuşturucu satıcısı rolleri verilmektedir.

Tesadüfen tanıştığı ve aşık olduğu Alman kızın da Türklere yönelik ön yargısı olduğunu öğrenen Alper, kendisini Alberto isimli bir İtalyan olarak tanıtır. Hem aşık olduğu kızın gönlünü kazanmak hem de Alman sinemasında başrol almayı hedefleyen Alper'in planları ise istediği gibi gitmez."