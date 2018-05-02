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Hollywood yıldızı pahalı diye alamamıştı...Dün çalındı!

İstanbul Etiler'de, milyon dolarlık dairelerin bulunduğu lüks sitede hırsızlık şoku yaşanıyor. ABD'li Hollywood yıldızı Ben Affleck'in, pahalı olduğu gerekçesiyle satın almadığı 150 bin Euro'luk özel el üretimi halı çalındı. Kapalıçarşı'da dükkânı bulunan halı sahibi polise başvurdu. Çalınan Hereke halısının 8 yılda özel olarak üretildiği belirtildi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:51
Hollywood yıldızı pahalı diye alamamıştı...Dün çalındı!

Müşterileri arasında, ABD'li birçok senatörün yanı sıra Hollywood yıldızlarının de olduğu Hakan Evin, evinde sakladığı özel üretim halının çalınması nedeni ile polise başvurdu. 29 Nisan'da polise başvuran Evin ifadesinde, ayrıntılı bilgiye yer verdi.

İstanbul Kapalıçarşı'da ve ABD'de halı satış mağazaları bulunan Evin, geçen şubat ayında Türkiye'ye döndü. Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Etiler'de lüks bir siteye taşınan Evin, özel üretim halıya zarar gelmemesi için, sarararak misafir yatak odasına koydu. Evin, iki hafta kadar sonra halıyı işyerine götürmek isterken yerinde olmadığını fark etti. Eşi G. ile birlikte saatlerce evde halıyı arayan Evin, halıyı bulamadı.

Hem Türkiye'de hem ABD'de bulunduğu süreçte evde özel olarak koruduğu halının çalınması olayında site yönetiminin de sorumlu olduğunu öne süren Evin, iki kişi hakkında şikâyetçi olduğunu belirtti.

TEKRAR İŞE ALINMIŞ

Konu ile ilgili telefonla ulaşılan Hakan Evin, "Hırsızlık şüphelisi olarak tutanak tutulan kişi, eşyaları geri getirdikten sonra tekrar işe alınmış. Bu durum şüphe verici. Konunun, hem adli birimlere hem site sakinlerine bildirilmesi gerekirken bu da yapılmadı. Site yöneticisi, konuyu bilmesine karşın bir kez bile aramadı. Bu halı, parasal değerinden çok benim için manevi olarak çok kıymetliydi. Başına bir şey gelmesin diye özel olarak koruyordum. Resmen çocuğum kaybolmuş gibi. Bu halıyı 2006 yılında aldım. 30 yılı aşkın bir süredir bu işi yapıyorum. Elimden onbinlerce halı geldi ancak böylesini hiç görmedim. Sanıyorum ki bu halının bir eşi daha bulunamaz."

SORUMLULUK YÖNETİMDE DEĞİL

Site yönetiminden bir kişi ise olay ile ilgili herhangi bir sorumluluklarının olmadığını kaydetti. Aynı kişi, konunun polise bildirildiğini kaydederek Hakan Evin'e ise ayrıntılı bir bilgilendirmenin yapılacağını kaydetti.

Kayıp halı 1980'li yıllarda Hereke'de üretildi. Bursa ipeği kullanılarak üretilen halıyı, sektörün duayen isimlerinden Ali Avcu'nun ürettirdiği öğrenildi. 8 yılda üretildiği öğrenilen halının metrekaresinde 4.840.000 düğüm bulunuyor. Bir çok ünlü ismin müşteri olarak baktığı halıyı oyuncu Ben Affleck de satın almak istemişti. Ancak 150 bin Euro'luk fiyatı yüksek bulan Affleck, Hakan Evin'in mağazasından 7 halıyı 220 bin dolara satın almıştı.

 

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:51
  1. Bursa
  2. İstanbul Etiler
  3. Hereke
  4. Hollywood yıldızı Ben Affleck

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