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Hollywood yıldızı Natalie Portman'dan İsrail'e ırkçılık suçlaması

13 Aralık 2018 Perşembe 12:31
Hollywood yıldızı Natalie Portman'dan İsrail'e ırkçılık suçlaması

KUDÜS (AA) - Yahudi asıllı ABD'li oyuncu Natalie Portman, İsrail meclisinin temmuz ayında kabul ettiği tartışmalı Yahudi Ulus Devlet Yasasını "ırkçı" olarak nitelendirdi.

Londra merkezli Arapça yayın yapan Al-Kuds Al-Arabiya gazetesine röportaj veren Portman, İsrail'de bu yıl onaylanan Yahudi Ulus Devlet Yasasını eleştirdi.

Tartışmalı yasayı "ırkçı" olarak niteleyen Yahudi asıllı Hollywood yıldızı, "O (Yahudi Ulus Devlet Yasası) bir hataydı ve bu yasaya katılmıyorum. Komşularımızı gerçekten sevebileceğimizi ve onlarla birlikte çalışabileceğimizi umuyorum." dedi.

- 2 milyon dolarlık "Yahudi Nobel"ini almayı reddetmişti

"Yahudi Nobeli" olarak anılan ve gelecek nesil Yahudilere ilham kaynağı olacak, dünyaca etkili bireylere verilen "Genesis Ödülü"ne bu yıl Natalie Portman layık görülmüş, ancak Oscarlı oyuncu 2 milyon dolar değerindeki ödülü almayı reddetmişti.

Ödül törenine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu boykot ettiği için katılmayacağını açıklayan Portman, "Katılmamayı seçtim çünkü törende bir konuşma yapacak olan Binyamin Netanyahu'yu onaylamak istemedim." ifadesini kullanmıştı.

Portman'ın katılmayacağını açıklaması üzerine bu yıl ki Genesis Ödül Töreni iptal edilmişti.

- Yahudi Ulus Devlet Yasası

İsrail meclisinde 19 Temmuz'da çok az bir oy farkıyla kabul edilen "Yahudi Ulus Devlet Yasası", iki farklı vatandaş modeli öngörüyor. Buna göre, 8 milyonu aşkın nüfuslu ülkenin yüzde 20'den fazlasını oluşturan Arapların ikinci sınıf vatandaş konumuna düşeceği kaydediliyor.

Halihazırda uygulamada var olduğu belirtilen ayrımcı politikaları hükme bağladığı eleştirileri yöneltilen yasayla, Arapça resmi dil olmaktan çıktı ve ülkenin tek resmi dili İbranice oldu. Bununla birlikte yasanın en çok tepki çeken diğer maddeleri arasında şu hükümler yer alıyor:

"Ülkede kendi kaderini tayin etme hakkı sadece Yahudilere aittir. İsrail dünyadaki tüm Yahudilerin tarihi ana vatanıdır. Dünyadaki tüm Yahudilerin İsrail'e dönme hakkı vardır. Yahudilerin dini günleri resmi tatil sayılacaktır. İsrail'in başkenti Kudüs'tür."

Yasada yer alan "İsrail, tüm dünyadaki Yahudilerin tarihi ana vatanıdır." ifadesiyle, Filistinlilerin bu topraklar üzerindeki tarihi varlığı ve haklarının da görmezden gelindiği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 12:31
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