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Hollywood yapımcısı Weinstein'ın talebine ret

New York Yargıcı James Burke, Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein hakkındaki cinsel taciz suçlamalarının düşürülmesi talebini reddetti

20 Aralık 2018 Perşembe 19:14
Hollywood yapımcısı Weinstein'ın talebine ret

NEW YORK (AA) - ABD'de, Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein hakkındaki cinsel taciz suçlamalarının düşürülmesi talebi reddedilerek, yapımcının yargılanmasının sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Weinstein, New York Manhattan Bölge Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Yargıç James Burke, Harvey Weinstein'ın avukatlarının yapımcı hakkındaki suçlamaların düşürülmesi talebini reddetti.

Weinstein hakkındaki davanın sürdürülmesine hükmeden Burke, 7 Mart'ta bir ön duruşma yapılacağını belirtti.

Mahkeme çıkışı gazetecilere açıklamada bulunan Weinstein'ın avukatı Benjamin Brafman, kararı "hayal kırıklığı" olarak niteledi.

Savcılar ise davanın sürdürülmesi için yeterli derecede kanıt olduğunu belirtti.

Tecavüz de dahil 5 ağır suç ile yargılanan Harvey Weinstein ise mahkeme çıkışında herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı.

- Weinstein hakkındaki cinsel taciz iddiaları

Bugüne kadar 75'ten fazla kadın, Weinstein hakkında cinsel taciz ve tecavüz suçlamasında bulunmuştu. Weinstein hakkındaki iddiaların ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada, #meetoo (ben de) etiketiyle kadınların uğradıkları cinsel tacizi dile getirmesi gerektiğine dikkati çeken kampanya başlatılmıştı.

Son olarak ABD'li aktris Paz de la Huerta, geçen ay Los Angeles Yüksek Mahkemesine açtığı davada, Harvey Weinstein'ın 2010 yılında New York'ta kendisini cinsel ilişkiye zorladığını ve ardından kariyerini baltalamaya yönelik girişimlerde bulunduğunu ileri sürmüştü.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 19:14
  1. cinsel taciz
  2. Harvey Weinstein
  3. New York

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