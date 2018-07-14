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Hollywood oyuncusundan akıl almaz iddia: Yaraları ve kanseri iyileştiren özel güçlerim var

Hollywood oyuncusu Tom Cruise, kendisini şöhrete kavuşturan Top Gun filminin ikincisinde birlikte kamera karşısına geçtiği Val Kilmer'ın gırtlak kanserini iyileştirdiğini ileri sürdü.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 04:55
Hollywood oyuncusundan akıl almaz iddia: Yaraları ve kanseri iyileştiren özel güçlerim var

Hollywood oyuncusu Tom Cruise, kendisini şöhrete kavuşturan Top Gun filminin ikincisinde birlikte kamera karşısına geçtiği Val Kilmer'ın gırtlak kanserini iyileştirdiğini ileri sürdü.

Birçok Hollywood oyuncusunun üyesi olduğu Scientology tarikatının önde gelenlerinden biri olan 56 yayındaki Cruise, sözde "sahip olduğu özel güçler sayesinde" gırtlak kanseri olan Kilmer'ı iyileştirdiğini iddia etti.

Extra'ya verdiği röportajda Tom Cruise "Val Kilmer ile çalışmak özel bir deneyimdi" dedi. Oyuncu, Kilmer'ın gerçekten iyi olduğunu da sözlerine ekledi.

Radaronline adlı sitede yer alan habere göre, Scientology üyesi bir kaynak "Tom Cruise, dokunuşuyla yaraları ve hastalıkları iyileştirebildiğini" ileri sürdü ve bu özelliğini rol arkadaşı Val Kilmer üzerinde de denedi.

Anlatılanlara göre Cruise'un dokunuşlarıyla uyguladığı kısa seansın ardından Kilmer kendini daha iyi hissetmeye başladığını söyledi. Cruise da rol arkadaşının "gayet iyi olduğunu ve iyileştiğini" belirtti.

Cruise, bu iyileştirici özelliğini kendisi üzerinde kullandığını da söyledi.

Cruise bir röportajında film setinde kaza geçirdiğini ve ayak bileğini kırdığını anladığını belirterek "Çevremdekiler benim ne zaman iyileşip çekime geri dönebileceğim, aksiyon sahnelerinde koşabileceğim konusunda endişeliydi. Ama onlara kısa sürede iyileşeceğimi söyledim. Gerçekten de öyle oldu. Herkes benim aylar boyunca tedavi göreceğimi düşünürken birkaç haftada tekrar eski halime döndüm" diye konuştu.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 04:55
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