0553 313 94 23

Hollande'den flaş çağrı: Kaldırılsın!

Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, katıldığı bir programda başbakanlığın kaldırılması teklifini gündeme getirdi.

04 Ekim 2018 Perşembe 20:20
Hollande'den flaş çağrı: Kaldırılsın!

Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, başbakanlık makamının kaldırılması ve cumhurbaşkanının yürütmenin başındaki tek yetkili olması gerektiğini söyledi.

Hollande, Public Senat kanalında, Fransa'da 5. Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle sonuçlanan 1958 Anayasası'nın kabul edilişinin 60'ıncı yıl dönümünde anayasaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yürütmede başbakanın rolü ve temsil yetkisine ilişkin eleştirilerde bulunan Hollande, "Gordion düğümünü kesip atmak lazım. Sonuna kadar gidilmeli. Cumhurbaşkanının, yürütmenin başındaki tek yetkili olması gerekir." dedi.

Değişikliğe gidilebilir

Fransa'da parlamentonun Amerikan Kongresi benzeri bir işlev kazanması gerektiğini belirten Hollande, böylece cumhurbaşkanının, aynı zamanda meclis çoğunluğunun da başı olacağını söyledi.

Ülkede, 2012-2017 döneminde cumhurbaşkanlığı yapan Hollande, görevde olduğu sırada bu konuyu düşündüğünü fakat gündeme getirmediğini de sözlerine ekledi.

4 Ekim 1958'de yürürlüğe giren Fransız Anayasası, şimdiye kadar 24 kez değişikliğe uğradı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ocak ayından itibaren anayasada değişiklik yapılacağı ve reforma gidileceğini söylemişti. Macron'un bu değişikliklerle ilgili detayları kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 20:20
  1. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande
  2. Fransa

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sadr Hareketi'nden dikkat çeken açıklama: Aday olmayın!
    1. Sadr Hareketi'nden dikkat çeken..
    2. Yaşlandıkça mutluyuz
    3. Hollande'den flaş çağrı: Kaldırılsın!
    4. Çocuklarda migren tanısı nasıl konulur?
    5. Pikan cevizi tam bir şifa deposu
    6. Diş eti hastalıklarında bu faktörlere..
    7. Fransa'dan Afrika ülkesine hava..
    8. Çocuğunuz yalan söylüyorsa...
    9. Kadıköy'de yol çöktü!
    10. Kanser riski taşıyanlar bu besinleri..
    11. Bahçeli'den 'Kemal Derviş' açıklaması:..
    12. Ürünlerde ‘içindekiler’ aldatmacası
    13. Dışişleri Bakanlığından Güney Kıbrıs'a..
    14. Gıdalar ışınlanıyormuş
    15. Erdoğan'dan AB'ye rest: Referanduma..
    16. Kansere karşı nasıl beslenmeli?
    17. Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane..
    18. Rusya'dan dünyayı ayağa kaldıracak..
    19. Az sirke ile pırıl pırıl oluyorlar
    20. Türkiye tepki göstermişti! ABD cevap..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2018
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    Meral Akşener tiyatrosunda ikinci perde! İstifaları istendi
    Meral Akşener tiyatrosunda ikinci perde! İstifaları istendi