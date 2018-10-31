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Şaban Dişli resmen göreve başladı

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, Hollanda Kralı Willem-Alexander'a güven mektubu sundu, resmen göreve başladı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 14:50
Şaban Dişli resmen göreve başladı

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, Hollanda Kralı Willem-Alexander'a güven mektubu sundu. Lahey kentinde bulunan Noordeinde Sarayında Kral Alexander tarafından kabul edilen Büyükelçi Dişli, güven mektubunu sunmasının ardından resmen göreve başladı.Lahey Büyükelçisi <a href=Şaban Dişli resmen göreve başladı" width="600" height="432"/>

Güven mektupları

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde geçen hafta gerçekleşen kabulde Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne De Kwaasteniet, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sunmuştu.

Hollanda ve Türkiye arasındaki ilişkiler 

Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik büyükelçilerin karşılıklı atanacağı 7 Eylül'de duyurulmuş, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi olarak Şaban Dişli atanmıştı. Hollanda da Ankara Büyükelçisi olarak Marjanne de Kwaasteniet'i atamıştı.

Hollanda ilişkileri seçim döneminde yaşanan olaylar ve Hollanda polisinin özellikle bakanlara yönelik zorba eylemleri nedeniyle askıya alınmıştı.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 14:50
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