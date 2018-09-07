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Hollanda'ya yeni Büyükelçi atandı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi olarak Şaban Dişli'yi atadığı belirtildi.

07 Eylül 2018 Cuma 14:11
Hollanda'ya yeni Büyükelçi atandı

Türkiye ve Hollanda, karşılıklı atanan büyükelçileri açıkladı. Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'ne Şaban Dişli atandı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik olarak mutabık kalındığı üzere karşılıklı atanan Büyükelçiler bugün açıklanmıştır.Bu çerçevede, Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla Şaban Dişli Lahey Büyükelçimiz olarak atanmıştır. Hollanda Dışişleri Bakanının Ekim ayının ilk haftasında ülkemize yapması planlanan resmi ziyaret, ilişkilerin normalleştirilmesi yönündeki müteakip adımı oluşturacaktır. Memnuniyet verici bu gelişmelerin, Hollanda’yla 400 yılı aşan köklü ilişkilerimize ve AB üyelik müzakere sürecimize olumlu yansımasını temenni ediyoruz.”

TÜRKİYE - HOLLANDA SON DÖNEM İLİŞKİLERİ

Hollanda hükümeti, Türkiye'deki anayasa değişikliği referandumu döneminde, Hollanda'da Türk vatandaşlarıyla bir araya gelerek konuşma yapmayı planlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağına verilen iniş iznini iptal etmişti. Dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın da 11 Mart 2017'de Rotterdam'daki Türk Konsolosluğu'na girişine izin vermeyen Hollandalı yetkililer, Kaya'nın korumalarını gözaltına almış ve kendisini polis eskortuyla Almanya'ya gitmeye zorlamıştı.    

Gelişmeler üzerine Türkiye, ülke dışında bulunan Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi'nin dönmemesini istemişti. İki ülke, diplomatik temsilini karşılıklı olarak maslahatgüzar düzeyinde tutuyordu.    

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 14:11
  1. Ankara
  2. Hollanda
  3. Dışişleri Bakanlığı
  4. Şaban Dişli
  5. büyükelçi

YORUM YAZ

  • Haydar agaHaydar aga46 dk önce
    .... Allah basiret versin, başka söze gerek yok...
  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    ...diyorum başkada birşey demiyorum. Allah ıslah etsin akıl fikir izan vicdan versin.  Darbeci paşanın abisinden başka adam mı kalmadı memlekette. İyiymiş FETÖcü kardeşine kefil ol paşa yap. Sonra Paşa kardeşin darbecilerin müzakerecisi olsun genelkurmay başkanını iknaya çalışsın. Sonra yakalanıp içeri tıkılsın. Göstermelikten abi istifa etsin bir süre ortalıkta görünmesin. En sonunda da dön dolaş darbecinin kardeşini büyükelçi yak. ...
  • yücelyücel1 sa önce
    O kadar esip gürlüyorduk ne oldu, Dünya tarihinde pek rastlanılmamış Bakana yapılan saygısızlık ne oldu hepsini yuttuk.
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