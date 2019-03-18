0553 313 94 23

Hollanda'nın Utrecht kentinde silahlı saldırı düzenlendi

Hollanda'nın Utrecht kentindeki 24 Ekim Meydanı'nda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralananlar olduğu bildiriliyor.

18 Mart 2019 Pazartesi 13:42
Hollanda'nın Utrecht kentinde silahlı saldırı düzenlendi

Hollanda'nın Utrecht kentindeki 24 Ekim Meydanı'nda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralananlar olduğu bildiriliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 13:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşitme engelli öğrencilerden Çanakkale şehitleri için duygulandıran klip
    1. İşitme engelli öğrencilerden Çanakkale..
    2. Ronaldo'ya büyük şok! Soruşturma açıldı
    3. Aşkale’de Çanakkale Zaferi etkinliği
    4. Jean Armel Kana Bıyık kadrodan..
    5. Mahmut Arıkan: “Gelin yüzlerimiz..
    6. Serie A maçında korkutan olay! Ölümden..
    7. Kayserili Eczacılar Kan Bağışında..
    8. Enfeksiyon Hastalıkları ve..
    9. Terör saldırısında yaralanan Türklerin..
    10. Bilim karavanı Gaziantep’te
    11. Anadolu Spor Medyası ve Yazarlar..
    12. Canan Karatay açıkladı: Mutlu olmak..
    13. Kaş’ta 18 Mart kutlaması
    14. İl Özel İdarespor dolu dizgin
    15. Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine..
    16. Çanakkale Zaferi’nin 104. yıldönümü..
    17. Aydın Büyükşehir Belediyesinden vahşi..
    18. Kozan’da Çanakkale Zaferi’nin..
    19. Şehitler Kayseri’de dualarla anıldı
    20. Balıkesir’de konut satışları azaldı
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı