Hollandalılar saldırıda ölenleri anıyor Hollandalılar, Utrecht kentinde tramvayda gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler anısına olayın yaşandığı bölgeye çiçek bırakıp dua ediyor.

Hollandalılar, Utrecht kentinde tramvayda gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler anısına olayın yaşandığı bölgeye çiçek bırakıp dua ediyor.

Hollanda’nın Utrecht kentinde bir tramvayda açılan ateş sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı saldırının Türkiye doğumlu zanlısı Gökmen Tanış’ın soruşturması devam ediyor. Hollandalılar saldırının meydana geldiği Utrecht kentindeki 24 Ekim Meydanı’na, kurbanlar anısına çiçek bırakıp dua ediyor.

Hollanda Mahkemesi, Zanlı Gökmen Tanış’ın daha önce tecavüz ve hırsızlık da dahil olmak üzere farklı suçlardan yargılandığını ve hapse girdiğini belirtmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.