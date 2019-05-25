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Hollandalı Pierre’in ilk Ramazanı

Hollanda'da geçen yıl Müslüman olan 51 yaşındaki Pierre Weijers, "Ramazanda beni en çok etkileyen şey, dayanışma, kardeşlik ve insanların bana destek olup yardım etmesi oldu." dedi.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 14:41
Hollandalı Pierre’in ilk Ramazanı

Hollanda'da geçen yıl Müslüman olan ve ilk defa oruç tutan Pierre Weijers, "Ramazanda beni en çok etkileyen şey, dayanışma, kardeşlik ve insanların bana destek olup yardım etmesi oldu. Ramazanı yaşamak çok güzel bir duygu" dedi. Amsterdam itfaiyesinde personel danışmanlığı yapan 51 yaşındaki Weijers, geçen yıl Ekim'de Müslüman oldu. Weijers, ilk ramazanını nasıl geçirdiğini anlattı. Oruç tutmakta fazla zorlanmadığını belirten Weijers, denemek için ramazandan önce de 6 gün oruç tuttuğunu söyledi. Weijers, ramazan ve orucun beklediğinden daha rahat geçtiğini vurgulayarak, "Ramazan öncesi beni neyin beklediğini bilmiyordum, zorlanırım diye düşündüm fakat şimdi içinde bulunduktan sonra kolay geçiyor. Teravih ve sabah namazını camide kılmaya çalışıyorum çünkü ramazanda ibadet yapmaktan zevk alıyorum" ifadesini kullandı.

Çok kötü bir dönem geçirdiğinde Müslüman komşularının kendisine destek olduğunu kaydeden Weijers, şöyle konuştu: "Komşularım beni rahatlatmak için İslamı anlatan kitap ve videolar verdiler. Bir süre sonra ne zaman Müslüman olacağımı sordular ben de hiçbir zaman olmayacağımı söyledim. Daha sonra aradığım dinin İslam olduğuna inandım. İkna olmama neden olan ve en önemli bulduğum ayet ise 'Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti' ayeti oldu. Tek bir cümlenin bile benim daha önce bildiğim ve alışkın olduğum putperestliği deşifre ettiğini görmek muhteşem bir şey."

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 14:41
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