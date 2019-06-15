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Hollandalı Müslümanlardan afiş dağıtan ırkçı lidere tepki

15 Haziran 2019 Cumartesi 19:31
Hollandalı Müslümanlardan afiş dağıtan ırkçı lidere tepki

EİNDHOVEN (AA) - Hollanda'nın Eindhoven kentinde Faslıların gittiği El Furkan Camisi önünde izinsiz afiş dağıtan İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi liderine tepki gösterildi.

Hollanda basınında çıkan haberlere göre, kendilerini "Batı'nın İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar" olarak tanımlayan PEGIDA'nın Hollandalı lideri Edwin Wagensveld ve bazı PEGIDA üyeleri El Furkan Camisi önünde İslam karşıtı afiş dağıttı.

Haberde, semt sakini bir Hollandalı ile PEGIDA üyeleri arasında çıkan kavga sonucu, Hollandalı Müslümanlar ve semt sakinlerinin ırkçı lider Wagensveld'e tepki gösterdiği belirtildi.

Semt sakinlerinin sert tepkisiyle karşılaşan Wagensveld'in polise sığınarak, bulunduğu yerden uzaklaştırıldığı ifade edilen haberde, olayda kimsenin gözaltına alınmadığı kaydedildi.

Eindhoven Belediye Başkanı John Jorritsma salı günü, PEGIDA'nın cami önünde yapmak istediği birden fazla gösteri başvurusunu güvenlik gerekçesiyle reddetmiş, şehir merkezindeki Stadhuis Meydanı'nda 19 Haziran'da eylem yapmasına izin vermişti.

PEGIDA hareketinin, aynı cami önünde ramazan ayında yapmak istediği gösteri nedeniyle arbede çıkmıştı.

Ramazanın ilk günü de yine aynı cami önünde gösteri yapmak isteyen PEGIDA hareketi, polisin aldığı güvenlik önlemi nedeniyle gösteri yapmaktan vazgeçmişti.



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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 19:31
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