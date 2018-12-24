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Hollandalı grup 150 mülteciyi Yunanistan'dan ülkelerine götürmek istiyor

"Onları Buraya Getirelim" grubu, Yunanistan'dan 150 mülteciyi ülkelerine götürerek, Avrupa'da sığınmacı sorununa farkındalık yaratmayı hedefliyor

24 Aralık 2018 Pazartesi 18:02
Hollandalı grup 150 mülteciyi Yunanistan'dan ülkelerine götürmek istiyor

ATİNA (AA) - Yunanistan'dan bir grup mülteciyi alarak ülkelerine götürmek isteyen Hollandalı sivil toplum örgütü, Atina'ya ulaşarak gösteri düzenledi.

Hollanda'nın Ultrecht kentinden hareket eden ve 3 bin kilometrelik yolun ardından Yunanistan'a ulaşan "Onları Buraya Getirelim" isimli grup, 150 mülteciyi ülkelerine götürmek istediklerini açıkladı.

Avrupa'daki mülteci karşıtlığına ve mültecilerin zorlu hayat şartlarına dikkati çekmek isteyen grup üyeleri, bir otobüs ve onlarca araçla geldikleri kentin merkezindeki Sintagma Meydanında gösteri yaptı.

Yunanistan Parlamentosuna giden bir grup üye, sığınma hakkı almış 150 mülteciyi götürmek istediklerini belirten mektuplarını Meclis Başkanlığına bıraktı. Grup üyeleri ayrıca Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'a da bir mektup gönderdiklerini bildirdi.

Yunanistan'ın özellikle adalarında tutulan sığınmacıların hayat koşullarının çok zor olduğuna işaret eden grup, Avrupa ülkelerinin daha fazla yük omuzlaması gerektiğini vurguluyor.

Başta Midilli, Sakız ve Sisam olmak üzere Yunan adalarında yaklaşık 15 bin sığınmacı, kamplardaki kapasite yetersizliği ve olumsuz şartlar nedeniyle "insani olmayan" koşullarda konaklıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 18:02
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  3. Hollanda
  4. mülteci
  5. YUNANİSTAN

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