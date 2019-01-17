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Hollandalı gazeteci, terör bağlantısı nedeniyle sınır dışı edildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:- "Ülkemizde Hollanda gazetesi Het Financieele Dagblad muhabiri olarak görev yapan Johanna Cornelia Boersma, bu sabah sınır dışı edilmiştir. Sınır dışı kararının, kendisinin Türkiye’de gerçekleştirdiği gazetecilik faaliyetleriyle ilgisi bulunmamaktadır"- "İlgili makamlarımızla bir süre önce Hollanda polisi tarafından istihbarat paylaşımı yapılarak şahsın bir terör örgütüyle bağlantılı olduğu bilgisi verilmiş; tarafımızdan şahsın Türkiye’ye giriş ve çıkışları hakkında bilgi talep edilmiştir"

17 Ocak 2019 Perşembe 13:43
Hollandalı gazeteci, terör bağlantısı nedeniyle sınır dışı edildi

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hollandalı gazeteci Johanna Cornelia Boersma’nın sınır dışı edildiğini belirterek, "Sınır dışı kararının, kendisinin Türkiye’de gerçekleştirdiği gazetecilik faaliyetleriyle ilgisi bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de Hollanda gazetesi Het Financieele Dagblad muhabiri olarak görev yapan Johanna Cornelia Boersma'nın bu sabah sınır dışı edildiğini bildirdi.

Sınır dışı kararının, Boersma'nın Türkiye’de gerçekleştirdiği gazetecilik faaliyetleriyle ilgisi bulunmadığını vurgulayan Altun, "İlgili makamlarımızla bir süre önce Hollanda polisi tarafından istihbarat paylaşımı yapılarak şahsın bir terör örgütüyle bağlantılı olduğu bilgisi verilmiş; tarafımızdan şahsın Türkiye’ye giriş ve çıkışları hakkında bilgi talep edilmiştir." bilgisini verdi.

- "İş birliğinin tüm terör örgütlerine karşı sürmesini temenni ediyoruz"

Son yıllarda PKK ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin hedefinde bulunan Türkiye'nin, 2 binin üzerinde masum vatandaşını teröre kurban verdiğini hatırlatan Altun, şunları kaydetti:

"Nitekim bugüne kadar uluslararası ortaklarımızın da desteğiyle terör örgütleriyle bağlantılı on binlerce şahıs hakkında tahdit kararı aldık. Karşı karşıya bulunulan tehdidin ciddiyeti sebebiyle Hollanda gibi dost ve müttefik ülkelerle iş birliği yapıyor, ulusal güvenliğimizin ve Avrupa’nın güvenliğine yönelik tehditlerin tespiti ve engellenmesi için onların görüşlerinden faydalanıyoruz. Bu alanda iş birliğinin tüm terör örgütlerine karşı devam etmesini temenni ediyoruz."

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 13:43
  1. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
  2. Hollandalı gazeteci Johanna Cornelia Boersma

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