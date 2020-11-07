Hollandalı bir vatandaşın ağzından Avrupa’daki ifade özgürlüğü! Bu kadar güzel özetlenemezdi

Sosyal medya hesabı üzerinden Avrupa’daki ifade özgürlüğü mantığını çok güzel bir şekilde ifade eden Hollandalı bir vatandaş yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte sözde medeniyetin ifade ettiği ‘ifade özgürlüğü’…

“Hollanda’da soykırımı inkar ederseniz, bunun bir cezası vardır. Hollanda’da Yahudilere hakaret edemezsiniz, bunun da bir cezası vardır.

Hollanda’da kiliseye giden Hristiyanlara pedofili diyemezsiniz, bunun da bir cezası var. Bu bir hakaret sayılır. Eşcinsel ya da lezbiyenelre hakaret edemezsiniz, bunun da bir cezası var. Bu ayrımcılık olur. Ama Hollanda’da Müslümanlardan nefret ediyorum ve onların peygamberlerine küfrediyorum derseniz, bu ifade özgürlüğü oluyor. Sen anlıyor musun? O zaman ben de anlıyorum.”