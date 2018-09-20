Hollandalı Bakan'dan Türkiye'ye kritik ziyaret!

Türk iş adamları ile görüşen Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok önümüzdeki ay Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi.

Türkiye ve Hollanda arasındaki krizin çözülmesi ve elçilerin karşılıklı atanmasının ardından önemli bir adım daha. Hollanda Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor. Hollanda'da yaşayan bir grup iş adamı Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok’u makamında ziyaret etti. Ziyarte ilişikin konuşan Türkiye ve Hollanda'da yatırımları olan iş adamı Turgut Torunoğulları Hollanda'da yaşayan Türk toplumunun yaşadığı sonrunlarını ziyaret sırasında dile getirdiğini ve yetkili makamlara sorunlara ilişkin dosyaları teslim ettiğini ifade etti. Torunoğulları ” Hollanda’ya işçi olarak gelen birinci nesil insanların emekli maaşlarının diğer emeklilere göre düşük olmasını; gençlerimizin işsizlik sorunlarını; küçük ve orta ölçekli işletmecilerin, esnaflarımızın sıkıntılarını dile getirdik” diye konuştu

"TÜRKİYE AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ İÇİN DE ÇOK ÖNEMLİ"



Hollanda ile Türkiye’nin karşılıklı büyükelçiler atamasının en büyük adımlardan biri olduğuna vurgu yapan Torunoğulları: "Şöyle dedi:” Geçmişte yaşananları bir kenara bırakıp önümüze bakmalıyız. Unutulmamalıdır ki; Türkiye sadece bizler için değil Avrupa’nın güvenliği için de çok önemli bir ülkedir. Bu girişimlerle yeniden güven tazeleneceğine ve iki dost ülkenin ticaretinin artarak devam edeceğine inanıyorum. Hollanda Dışişleri Bakanımız Stef Blok’un önümüzdeki ay Türkiye’ye yapacağı resmi ziyaret ilişkilerimize ivme kazandıracak, dostluklar pekişecek, güven tazelenecektir. Siyaset ve Ticaret’in birbirini tamamladığını unutmamak gerekir.”



İş adamı Torunoğulları iki ülke arasında yaşanan kriz döneminde de sorunun çözümü için diplomasi yürütmüştü.