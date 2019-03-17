Hollanda’dan Yeni Zelanda’ya destek

Hollanda vatandaşı ve belirli kurumlar Amsterdam’da mağdurların yanında olduklarını ifade etmek adına, farklı yollara başvurdu.

Yeni Zelanda’da yaşanan terör saldırısının ardından çeşitli ülkeler de hem Yeni Zelanda’ya hem de Müslümanlara birlik mesajları vermeye devam ediyor. Fransa’nın başkenti Paris’in simgesi Eyfel Kulesi’nın ışıkları, Yeni Zelanda’daki terör saldırısında hayatını kaybeden Müslümanlar anısına söndürülmüştü. Bu kez de Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da Yeni Zelanda’da iki camiye yapılan hain terör saldırısını kınamak, hayatını kaybeden Müslümanlar ve Yeni Zelanda’ya destek vermek için Amsterdam Merkez Tren İstasyonu binasına Yeni Zelanda bayrağı yansıtıldı.

Öte yandan Dam Meydanı’nda da hayatını kaybedenler için mumlar yakılıp, saygı duruşunda bulunulurken belediye binalarındaki bayraklar da yarıya indirildi.

Amsterdam’daki tren istasyonuna Yeni Zelanda bayrağının yansıtılması turistlerden de takdir topladı. Hain saldırının din ve ırkı olmadığını ve bütün insanlığa karşı olduğunu dile getiren turistler, tren istasyonunun önünde fotoğraf çekilerek o anı ölümsüzleştirdi.