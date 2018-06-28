Hollanda'dan Kritik zirvede 'Türkiye' Modeli' önerisi

Avrupa Birliği'nde düzenlenen zirvede konuşan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye ile AB arasında 2015 yılında imzalanan mülteci anlaşmasının benzerinin diğer ülkelerle de imzalanabileceği teklifinde bulundu.

Kritik Avrupa Birliği zirvesinde mülteci krizi ön plana çıkıyor...

Hollanda'nın 'Türkiye modeli' teklifinin yanı sıra İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, AB ülkelerinin mülteci krizinde İtalya'ya gereken yardımı sergilememesi durumunda zirveden çıkacak açıklamayı veto edebileceğini açıkladı.