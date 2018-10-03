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Hollanda'dan TBMM'ye ziyaret!

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etti.

03 Ekim 2018 Çarşamba 17:55
Hollanda'dan TBMM'ye ziyaret!

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ve beraberindeki heyet TBMM'yi ziyaret etti. Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, TBMM'yi ziyaret etti. Blok ve beraberindeki heyet 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlerin gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında zarar gören TBMM Şeref Holü'nü gezerek, burada yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Blok ve beraberindeki heyet iktidar kulisine geçti.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 17:55
  1. TBMM
  2. Stef Blok
  3. Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok

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