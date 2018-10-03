Hollanda'dan TBMM'ye ziyaret!

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ve beraberindeki heyet TBMM'yi ziyaret etti. Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, TBMM'yi ziyaret etti. Blok ve beraberindeki heyet 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlerin gerçekleştirdiği darbe girişimi sırasında zarar gören TBMM Şeref Holü'nü gezerek, burada yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Blok ve beraberindeki heyet iktidar kulisine geçti.