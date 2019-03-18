0553 313 94 23

Hollanda’dan Sungurlu’ya akülü sandalye yardımı

Hollanda’nın Veendam ve Hoogezand bölgesinde faaliyet gösteren, Çok Kültürlü Kadınlar Derneği (Multiculturele Vrouwen Groep), sponsorları ve gurbetçilerden topladıkları paralarla Sungurlulu ihtiyaç sahibi Osman Çendi’ye akülü araba hediye etti.

18 Mart 2019 Pazartesi 12:15
Hollanda’dan Sungurlu’ya akülü sandalye yardımı

Hollanda’nın Veendam ve Hoogezand bölgesinde faaliyet gösteren, Çok Kültürlü Kadınlar Derneği (Multiculturele Vrouwen Groep), sponsorları ve gurbetçilerden topladıkları paralarla Sungurlulu ihtiyaç sahibi Osman Çendi’ye akülü araba hediye etti.


Dernek Başkanı Tülin Yılmaz, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’e ulaşarak, sponsorlarından ve gurbetçilerden topladıkları paralarla aldıkları akülü tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibine ulaştırmasını rica etti.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Gönül köprüleri kurmak, böyle güzel işlere vesile olmak bizleri çok mutlu ediyor. Bu yardımlarından dolayı dernek yöneticilerine ve değerli gurbetçilerimizeçok teşekkür ederim" dedi.


Dernek Başkanı Tülin Yılmaz ise yaptığı açıklama’da, "Bu yardımın yerine ulaşmasında bizlere yardımcı olan Sungurlu Belediye Başkanı Sayın Abdulkadir Şahiner’e ve Sungurlu Belediyesi yetkililerine ayrıca teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 12:15
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Destici: "ABD ve İngiltere’nin tarihlerine sürülmüş bir kara leke"
    1. Destici: "ABD ve İngiltere’nin..
    2. Yaşlı adamın katil zanlısı yakalanarak..
    3. Vali Memiş en küçük şehit yakınını..
    4. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    5. Çanakkale şehitleri, Edirnekapı..
    6. Süleyman Soylu: "Dünyadaki zulme..
    7. Dumlupınar’da 253 bin Çanakkale şehidi..
    8. Saadet Partisi adayı, terör..
    9. Foça Belediyespor, kupasını aldı
    10. Gökçek'ten Yıldız Tilbe açıklaması:..
    11. Çocuk parkında dehşet
    12. Kuveyt Fonu'ndan Özbekistan'a 30..
    13. Zimbabve’yi vuran kasırgada ölü sayısı..
    14. Yabancıya konut satışında tarihin en..
    15. AK Parti’li Gülaçar: “Çanakkale’de..
    16. Denizli’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a..
    17. Başkan Türel, ‘Serik’e tren geliyor’
    18. MHP’li vekilden 18 Mart Çanakkale..
    19. MHP’li Başkan adayı Bıyık’ı gören..
    20. Başkan Altay: "Hemşehrilerimizle gönül..
    21. Kemal Aktaş Stadı ve Esnafspor..
    22. Aydınlı milli atlet dünya 4. oldu
    23. Başkan Alıcık, 32 aileyi daha ev..
    24. Ordu’da Çanakkale coşkusu
    25. İl Müdürü Yoldaş ve ekibi çiftçilerle..
    26. Taşpınar; “Çanakkale Zaferi, bizim..
    27. Başkan adayı trafik denetimine çıktı
    28. Eskişehir’de ’Bal Tuzağı 5’ operasyonu
    29. Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı görkemli..
    30. Van’da 23 adet kaçak cep telefonu ele..
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!