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Hollanda'dan küstah çıkış: Türkiye yanlış yolda

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partili bakanların erken seçim öncesi ülkesinde propaganda yapmalarını istemediğini söyledi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 14:11
Hollanda'dan küstah çıkış: Türkiye yanlış yolda

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partili bakanların 24 Haziran'daki erken genel seçim öncesi ülkesinde propaganda yapmasının, 'kamu düzeni için tehdit oluşturacağını' söyledi. Rutte, Türk politikacılarının kampanya talebini, 'istenmeyen bir durum' olarak değerlendirdi.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre Hollanda Başbakanı, cuma günün bakanlar kurulu toplantısının ardından soruları yanıtlayarak geçen yıl yapılan anayasa değişikliği referandumunda olduğu gibi, erken seçim öncesi de Türk hükümet üyelerini Hollanda'da görmek istemediklerini vurguladı.

Bunun, 2017 Mart'ında olduğu gibi kamu düzenini bozacağını söyleyen Rutte, Hollanda'daki Türkiye kökenli seçmenlere baskı uygulanmasını da önlemek istediklerini dile getirdi.

Seçim kampanyasının Türkiye odaklı olarak yürütülmesi gerektiğini savunan Hollanda Başbakanı, "Dışarıdan sorun ithal etmek istemiyoruz" dedi.

İlerleyen günlerde Türkiye kökenli göçmenlerin yoğunlukta olduğu ve Türk politikacıların ziyaret etmek isteyebileceği kentlerin belediye başkanları ile görüşeceğini açıklayan Rutte, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçek şu ki, konuşma ve toplanma özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğümüz var, ama bu sınırsız değil."

"TÜRKİYE, YANLIŞ YOLDA"

Hollanda hükümetinin, bu konuda Türkiye'ye henüz resmi bir bildirimde bulunmadığı belirtiliyor.

Başbakan Rutte, Türkiye'de gelişmelerden dolayı kaygılı olduğunu da belirterek, "Türkiye, demokratik gelişmeler konusunda yanlış yolda" diye konuştu.

Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun da hafta başında Türkiye'deki siyasal gelişmelere ilişkin kaygılarını dile getirdiğini anımsattı. Hollanda Televizyon'una (NOS) göre ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken genel seçimde milliyetçi duyguları ön plana çıkaracak.

Hollanda, geçen yıl Mart ayında anayasa değişikliği referandumu için propaganda çalışması yapmak isteyen Türk hükümet üyelerine izin vermemişti.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 14:11
  1. Hollanda
  2. Mark Rutte
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. AK Partil

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