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Korona Virüs Hollanda'dan hava yoluyla gelenlere 'negatif test' zorunluluğu
Korona Virüs

Hollanda'dan hava yoluyla gelenlere 'negatif test' zorunluluğu

Hollanda, 29 Aralık'tan itibaren hava yoluyla gelenlere 'negatif koronavirüs testi' zorunluluğu getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 01:47:00 -
Hollanda'dan hava yoluyla gelenlere 'negatif test' zorunluluğu

Hollanda hükümeti, yeni tip koronavirüs yayılımının engellenmesi amacıyla 29 Aralık'tan itibaren yüksek riskli ülkelerden hava yoluyla Hollanda'ya gelecek yolculara 'negatif koronavirüs testi' sonucu ibraz etme yükümlülüğü getirdi.

Hollanda hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Hollandalılar dahil, havayoluyla ülkeye gelecek tüm yolculara en geç 72 saat önce yapılan ve koronavirüs testinin negatif olduğunu gösteren belgeyi göstermeleri durumunda seyahatlerine izin verileceği belirtildi.

Açıklamada, yüksek riskli ülkelerden gelen yolcuların belgelerinin sınırlarda ve uçuşlardan önce kontrol edileceği aktarıldı.

Negatif test sonucunun karantina şartını ortadan kaldırmadığı belirtilen açıklamada, test sonucu negatif olmasına rağmen ülkeye giriş yapan tüm yolcuların 10 günlük karantinaya girmeleri istendi.

Virüsün, daha hızlı yayıldığı açıklanan mutasyonunun tespit edilmesi sebebiyle negatif test ile seyahat kuralı İngiltere ve Güney Afrika'dan gelen yolculara bugün itibarıyla uygulanmaya başlamıştı.

Hollanda hükümeti, 29 Aralık itibarıyla negatif test ile seyahat kuralını risk grubunda bulunan tüm ülkelerden gelecek yolcuları kapsayacak şekilde genişletmiş oldu.

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