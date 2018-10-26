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Hollanda'dan flaş Suudi Arabistan kararı! İptal edildi

Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag, ticari ilişkileri geliştirmek için aralık ayında Suudi Arabistan'a yapacağı ziyareti iptal etme kararı aldı.

26 Ekim 2018 Cuma 12:29
Hollanda'dan flaş Suudi Arabistan kararı! İptal edildi

Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sigrid Kaag'ın, Suudi Arabistan'a aralıkta ticari ilişkileri geliştirmek üzere yapacağı ziyaretinin iptal edildiği bildirildi. 

Başbakan Mark Rutte, Kanada ziyaretinde yaptığı açıklamada, Bakan Kaag'ın iş dünyasından büyük bir heyet ile Riyad'a aralık ayında yapmayı planladığı ticari ilişkilere yönelik ziyaretinin iptal edildiğini söyledi.

Sebep Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesi

Rutte ziyaretin iptaline gerekçe olarak, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünün kesinleşmesini gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından geçen hafta yapılan açıklamada, Maliye Bakanı Wopke Hoekstra'nın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın himayesinde 23-25 Ekim'de Riyad'da düzenlenen yatırım konferansına katılmayacağı bildirilmişti.

Açıklamada, planlanan ticari ilişkiler ziyaretlerinin de şu anda siyasi seviyede makul olmadığı düşüncesinde oldukları ifade edilmişti.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 12:29
  1. Sigrid Kaag
  2. BM Suriye Ortak Misyon Koordinatörü Sigrid Kaag
  3. Suudi Arabistan
  4. Hollanda
  5. Maliye Bakanı Wopke Hoekstra
  6. Mark Rutte

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