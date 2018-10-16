Hollanda'dan flaş karar! Ziyaret iptal edilebilir

Hollandalı bakanlar, 23-25 Ekim'de Riyad'da düzenlenecek bakanlar düzeyindeki konferansa katılım konusunda cuma günü karar verecek.

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Lüksemburg'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasına ilişkin ortaya çıkan bilgilerin endişe verici olduğunu belirtti.

Blok, Suudi Arabistan'a yapılacak bakanlar düzeyindeki ziyaretin Türkiye'nin başlattığı soruşturmanın sonucuna bağlı olduğunu belirterek, "Türkiye'nin başlattığı soruşturmanın hızlı bir şekilde aydınlığa kavuşması büyük önem taşıyor. Anladığım kadarıyla dün soruşturmanın başlatılması için konsolosluğa girildi. En kısa zamanda neler olduğunu bilmek istiyorum." dedi.

Her cinayetin korkunç olduğunu fakat bir gazetecinin öldürülmesinin daha da kötü olduğunu dile getiren Blok, gazetecilerin toplumda önemli bir rolü bulunduğunu ifade etti.

Çöldeki davos

Hollanda Parlamentosu'nda konuyla ilgili milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Maliye Bakanı Wopke Hoekstra da Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla Suudi hükümetinin bağlantısı olması ve olayın aydınlatılması için uluslararası çağrının cevapsız kalması durumunda haftaya yapacağı Suudi Arabistan ziyaretini iptal edeceğini söyledi.

Riyad'da 23-25 Ekim'de, Muhammed bin Selman'ın himayesinde gerçekleştirilmesi planlanan ve "Çöldeki Davos" olarak nitelendirilen "Geleceğe Yatırım Girişimi" konferansına davetli olan Hoekstra, olayı Dışişleri Bakanlığı ile birlikte yakından takip ettiklerini, ziyaretle ilgili cuma günü karar vereceklerini kaydetti.