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Hollanda’dan dikkat çeken açıklama: Son anda engelledik

Hollandapolisinin Arnheim kentinde büyük bir terör saldırısının son anda engellediği, 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

28 Eylül 2018 Cuma 06:43
Hollanda’dan dikkat çeken açıklama: Son anda engelledik

Hollandapolisinin ülkenin doğusunda bulunan Arnheim kentinde gerçektirilmesi planlanan büyük bir terör saldırısını son anda engellediği öğrenildi. Terörle mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında 7 zanlının gözaltına alındığı aktarıldı. Zanlıların 21- 34 yaşları arasında olduğu belirtilirken grup liderinin 2017 yılında terör örgütü DEAŞ’a katılma sebebiyle gözaltına alınmış Irak kökenli bir kişi olduğu kaydedildi. 

Zanlıların saldırı için AK-47 otomatik silah ve patlayıcı temin etmek üzereyken gözaltına alındığı belirtildi. Tutuklanan 7 zanlıdan 3’ünün Arnhem, 2’si Rotterdam, 1’i Huissen ve Vlaardingen kentinde ikamet ettikleri öğrenildi. Zanlıların tutuklandıkları anda 5 adet silah üzerinde bulunduğu aktarıldı.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 06:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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