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Korona Virüs Hollanda'dan ABD'ye karantina şoku
Korona Virüs

Hollanda'dan ABD'ye karantina şoku

Hollanda koronavirüsün Omicron varyantının hızla yayılmasının ardından ABD'yi yüksek riskli ülkeler grubuna ekledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 23:24:00 -
Hollanda'dan ABD'ye karantina şoku

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, ABD'den Hollanda'ya gelecek yolculara uygulanacak seyahat kısıtlamalarını güncelledi.

Omicron varyantı vakalarının artışı nedeniyle ABD'nin "çok yüksek riskli ülkeler" grubuna alındığı güncellemeye göre, yarından itibaren ABD'den Hollanda'ya gelen tüm yolcular aşılı olsalar dahi 10 günlük zorunlu karantinaya girecek.

Hollanda hükümeti sadece gerekli durumlarda ABD'ye seyahat edilmesi tavsiyesinde bulundu.

ABD'de Omicron kaynaklı vakalar artıyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) kayıtlarına göre, dün 441 bin 278 COVID-19 yeni vakası ile en yüksek rakam görüldü.

Ülkede, Omicron varyantına bağlı olarak artışa geçen vakaların son 7 günlük ortalaması 240 bin civarında seyretti.

ABD'de COVID-19'un Omicron varyantı 50 eyalete yayıldı.

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